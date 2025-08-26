Источник: «Спартак» возобновил переговоры с «Торино» по трансферу Коко

«Спартак» возобновил переговоры с «Торино» по трансферу защитника Сауля Коко, сообщает журналист Джакомо Морандин.

По данным источника, к кандидатуре 26-летнего представителя Экваториальной Гвинеи красно-белые вернулись после того, как сорвался трансфер защитника «Галатасарая» Куэсты. Отмечается, что сам Коко выразил готовность к переезду в Москву.

Коко выступает за «Торино» с лета 2024 года. В сезоне 2024/25 на его счету 34 матча во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами. Текущий контракт игрока с клубом рассчитан до уонца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста составляет в 10 миллионов евро.