В махачкалинском «Динамо» заявили, что Хабиб, возможно, войдет в совет директоров клуба
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в разговоре «СЭ» заявил, что Хабиб Нурмагомедов, возможно, войдет в совет директоров клуба. Ранее специалист сообщил о приглашении экс-чемпиона UFC в легком весе на первый матч клуба в РПЛ.
— Хабиб Нурмагомедов — большой фанат футбола. Может ли он занять место в совете директоров махачкалинского «Динамо»?
— С удовольствием. Он может присутствовать на любом матче нашего клуба не только как гость, но и в любом другом статусе.
— Не рассматривали возможность сделать его амбассадором клуба?
— В первую очередь это должно быть его желание, а не наше намерение. Мы готовы с ним сотрудничать в любом статусе. Захочет помогать клубу — нет проблем. Любые его намерения для нас будут приемлемы. Но все зависит от его желания, — сказал Гаджиев «СЭ».
По итогам сезона-2023/24 махачкалинское «Динамо» впервые в истории вышло в высший дивизион чемпионата России. Дагестанский клуб занял второе место в турнирной таблице первой лиги, набрав 61 очко.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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|0-0
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11
|Факел
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|0-0
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
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|0
|0-0
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16
|Акрон
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|0-0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -