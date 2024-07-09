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Сегодня, 14:16

В махачкалинском «Динамо» заявили, что Хабиб, возможно, войдет в совет директоров клуба

Зарина Халимхонова
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в разговоре «СЭ» заявил, что Хабиб Нурмагомедов, возможно, войдет в совет директоров клуба. Ранее специалист сообщил о приглашении экс-чемпиона UFC в легком весе на первый матч клуба в РПЛ.

— Хабиб Нурмагомедов — большой фанат футбола. Может ли он занять место в совете директоров махачкалинского «Динамо»?

— С удовольствием. Он может присутствовать на любом матче нашего клуба не только как гость, но и в любом другом статусе.

— Не рассматривали возможность сделать его амбассадором клуба?

— В первую очередь это должно быть его желание, а не наше намерение. Мы готовы с ним сотрудничать в любом статусе. Захочет помогать клубу — нет проблем. Любые его намерения для нас будут приемлемы. Но все зависит от его желания, — сказал Гаджиев «СЭ».

По итогам сезона-2023/24 махачкалинское «Динамо» впервые в истории вышло в высший дивизион чемпионата России. Дагестанский клуб занял второе место в турнирной таблице первой лиги, набрав 61 очко.

ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
Хабиб Нурмагомедов
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