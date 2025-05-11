Футбол
11 мая, 13:20

Губернатор Калининградской области — об ожиданиях от выступления «Балтики» в РПЛ: «Регион и спонсор продолжат поддержку»

Артем Бухаев
Корреспондент
Алексей Беспрозванных.
Фото Telegram-канал Алексея Беспрозванных

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в разговоре с «СЭ» поздравил «Балтику» с возвращением в РПЛ.

«Наша «Балтика» — один из спортивных брендов Янтарного края. Команда объединяет поколения и тысячи поклонников. На недавний матч пришли поддержать бело-синих 30 тысяч балтийцев, одной большой командой болельщиков. И решение задачи, которую поставили перед клубом мы и «Ростех» — безусловная радость для всех нас.

Как и все болельщики, желаю нашей команде завоевать первое место по итогам этого сезона и повторить результат 30-летней давности, когда калининградский клуб в последний раз становился победителем Первого дивизиона. Регион и генеральный спонсор продолжат поддержку балтийцев — мы рассчитываем, что наш любимый клуб надолго задержится в элите российского футбола», — сказал Алексей Беспрозванных «СЭ».

«Балтика» на выезде сыграла вничью с «Черноморцем» в матче 32-го тура первой лиги — 0:0. После этого матча «Балтика» завоевала право в сезоне-2025/26 выступать в чемпионате России.

За два тура до окончания розыгрыша ФНЛ калининградская команда с 67 очками лидирует в турнирной таблице и уже не опустится ниже второго места.

ФК Балтика
  • Андрей

    а вот как это пиво, не имею ввиду ВИП ы, по туалетам бегать как на трибунах.

    11.05.2025

  • Sergey Mikhaylov

    Вернется Балтика и пиво на стадионах

    11.05.2025

    • «Акрон» — «Ахмат»: Дзюба и Садулаев сыграют с первых минут

    Смолов назвал слухами информацию о завершении карьеры по окончании сезона
