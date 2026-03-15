«Акрон» — «Ахмат»: Дзюба сравнял счет

«Акрон» отыгрался в матче против «Ахмата» в 21-м туре РПЛ — 1:1.

На 85-й минуте отличился Артем Дзюба.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

15 марта, 14:00. Солидарность Самара Арена (Самара)

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