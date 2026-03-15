Футболисты «Балтики» получат премиальные за попадание в топ-5 РПЛ

Глава попечительского совета «Балтики» Илья Мясников в интервью «СЭ» рассказал, как руководство клуба мотивировало команду.

— Скорректирована ли цель на остаток сезона?

— Для игроков, менеджмента, руководства и персонала клуба мы зимой скорректировали мотивационную часть с точки зрения занятия мест наверху. Ранее это не было предусмотрено, потому что мы не ожидали, что заберемся так высоко. Конечно, аппетит приходит во время еды, но мы осторожно относимся к целям команды.

— Правильно ли понимаю, что предусмотрены премиальные за попадание в топ-5?

— Теперь — да.

«Балтика» (39 очков) после победы над ЦСКА обошла армейцев и поднялась на четвертую позицию в таблице РПЛ. В следующем туре «Балтика» 21 марта дома встретится с «Сочи».

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