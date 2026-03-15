Гол Дзюбы принес «Акрону» ничью с «Ахматом» в большинстве

«Акрон» на своем поле сыграл вничью с «Ахматом» в матче 21-го тура РПЛ — 1:1.

Счет на 27-й минуте открыл форвард грозненцев Георгий Мелкадзе.

В начале второго тайма гости остались вдесятером — вторую желтую карточку на 49-й минуте получил Исмаэл Силва.

Тольяттинцы сумели отыграться на 85-й минуте, отличился Артем Дзюба.

«Ахмат» (27 очков) до 5 матчей продлил серию без поражений и поднялся на восьмое место в РПЛ.

«Акрон» (22 очка) вышел на десятую позицию в турнирной таблице. Тольяттинцы прервали серию из четырех поражений и не побеждают уже пять матчей кряду.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

15 марта, 14:00. Солидарность Самара Арена (Самара)

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