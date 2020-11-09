Акинфеев установил рекорд чемпионата России по пенальти
02:22
Игорь Акинфеев справился с ударом Романа Еременко с 11-метровой отметки и установил сразу два рекорда чемпионатов России. Голкипер ЦСКА первым в истории отразил 15 пенальти, в активе Романа Березовского 14 отбитых ударов, у Сергея Рыжикова и Александра Беленова — по 11.
Также Акинфеев обогнал Березовского и по числу неточных 11-метровых ударов в их ворота. Игоря соперники не сумели переиграть 19 раз, Роман заставлял оппонентов промахнуться в 18 случаях, Беленов — в 17. (Кирилл Бурдаков)
Вратари, чаще всего не пропускавшие с пенальти в чемпионатах России
|
Игрок
|
Пенальти
|
Отразил
|
Мимо/штанга
|
Не забито
|
Игорь Акинфеев
|
54
|
15
|
4
|
19
|
Роман Березовский
|
52
|
14
|
4
|
18
|
Александр Беленов
|
47
|
11
|
6
|
17
|
Сергей Рыжиков
|
45
|
11
|
2
|
13
|
Руслан Нигматуллин
|
35
|
10
|
2
|
12
|
Андрей Новосадов
|
30
|
9
|
3
|
12
|
Илья Близнюк
|
29
|
8
|
4
|
12
|
Вячеслав Малафеев
|
41
|
7
|
4
|
11
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи