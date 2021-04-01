Акинфеев стал лучшим игроком месяца в ЦСКА по версии болельщиков

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев стал лучшим игроком месяца, сообщает официальный сайт армейцев.

Голкипер выиграл голосование среди болельщиков за звание лучшего футболиста февраля-марта на официальном сайте красно-синих, набрав 40 процентов голосов. Второе место занял нападающий Чидера Эджуке, на третьем месте — защитник Мариу Фернандес.

По итогам опроса на официальном сайте лучшим игроком #ЦСКА в феврале-марте стал Игорь #Акинфеев, отбивший пенальти с Зенитом и обновивший свои рекорды в Кубке и РПЛ https://t.co/WMNtc4fYMo pic.twitter.com/xR1UREapFh — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 1, 2021

Акинфеев получил награду лучшему игроку месяца в ЦСКА впервые в сезоне-2020/21. В минувшем месяце вратарь принял участие в трех матчах команды, пропустил 5 голов и один раз отыграл на ноль.