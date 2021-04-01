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Акинфеев стал лучшим игроком месяца в ЦСКА по версии болельщиков

16:21
Игорь Акинфеев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Акинфеев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев стал лучшим игроком месяца, сообщает официальный сайт армейцев.

Голкипер выиграл голосование среди болельщиков за звание лучшего футболиста февраля-марта на официальном сайте красно-синих, набрав 40 процентов голосов. Второе место занял нападающий Чидера Эджуке, на третьем месте — защитник Мариу Фернандес.

Акинфеев получил награду лучшему игроку месяца в ЦСКА впервые в сезоне-2020/21. В минувшем месяце вратарь принял участие в трех матчах команды, пропустил 5 голов и один раз отыграл на ноль.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/akinfeev-luchshiy-v-fevralemarte/

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