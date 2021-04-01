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«Спартак» поздравил Бесчастных с днем рождения

14:57
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Пресс-служба «Спартака» в своем Twitter поздравила бывшего игрока команды Владимира Бесчастных. Сегодня, 1 апреля, нападающему исполнилось 47 лет.

Клуб опубликовал в соцсети подборку лучших голов Бесчастных.

«Поздравляем нашего бывшего нападающего с днем рождения и вспоминаем его топовые голы за красно-белых», — говорится в сообщении.

Футболист выступал в московском клубе с 1992-го по 1994 год и с 2001 по 2002 год.

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