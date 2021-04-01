Источник: Жемалетдинов и Мухин близки к уходу из «Локомотива» летом
17:37
Журналист Илья Казаков сообщил, что футболисты «Локомотива» Рифат Жемалетдинов и Максим Мухин с большой долей вероятности покинут команду в летнее трансферное окно.
«Почти наверняка «Локомотив» летом потеряет Жемалетдинова и Мухина», — написал у себя в Telegram-канале Казаков.
Также он сообщил, что «Локомотив» покинул врач Эдуард Безуглов, который также является главным врачом сборной России.
24 марта сообщалось, что 19-летний Максим Мухин может перейти в «Спартак».
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