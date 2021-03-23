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Акинфеев поздравил Олича с возвращением в ЦСКА

18:57
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поздравил нового главного тренера Ивицу Олича с возвращением в команду. Ранее специалист выступал за московских армейцев в качестве игрока.

«С разницей в 16 лет. С возвращением, Ивица!» — написал Акинфеев в Instagram и опубликовал совместную фотографию.

23 марта ЦСКА объявил о назначении Олича на пост главного тренера. Хорват сменил Виктора Гончаренко, который покинул клуб 22 марта.

У Олича, который завершил выступления в 2017 году, нет самостоятельного опыта работы главным тренером. После завершения карьеры профессионального футболиста он вошел в тренерский штаб сборной Хорватии, где был сначала ассистентом Анте Чачича, а затем помощником Златко Далича. Вместе с хорватской национальной командой он дошел до финала чемпионата мира-2018, а также успешно преодолел квалификацию на Евро-2020.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CMxFQ4ZhK63/

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