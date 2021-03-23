Тренеры «Динамо» прошли курс по антидопингу

Врачи «Динамо» Александр Ярдошвили и Александр Родионов, их коллега из дубля бело-голубых Михаил Малышев и врач клубной академии Эльдар Гулиев прошли курс обучения по программе допинг-контроля в футболе, сообщает официальный сайт клуба.

Перед сотрудниками медицинского штаба выступали с лекциями представители РУСАДА, Российского международного олимпийского университета, Лаборатории высших спортивных достижений, Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, а также эксперты в области спортивного права.

Врачи сдали тестирование на отлично и получили сертификаты о прохождении антидопингового курса повышения квалификаци.