Бывший игрок сборной СССР Пономарев сравнил советских футболистов с современными

Бывший игрок ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев сравнил советских и современных футболистов.

«Сейчас иностранцы привели в наш футбол гадость, нарушение правил. У нас раньше не было такого, чтобы специально хватали за майку или трусы, фолили. Потому что мы все дружили друг с другом, следовали настоящему принципу честной игры.

Теперь уже такого нет, поскольку люди испорчены до мозга костей. Если бы у нас кто-то прыгнул в ноги, то этот человек был бы презираем всеми. А сейчас это везде и всюду», — приводит RT слова Пономарева.

Ранее Пономарев прокомментировал уход полузащитника Алана Дзагоева из ЦСКА.