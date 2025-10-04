В «Ахмате» раскритиковали Сперцяна за слова в адрес Ндонга: «Если бы он был мужчиной, то извинился после игры»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал «СЭ» заявление защитника Усмана Ндонга после матча 11-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:2).

На 85-й минуте Ндонг получил красную карточку за то, что ударил Сперцяна плечом в челюсть. Главный судья встречи Инал Танашев удалил футболиста «Ахмата» после вмешательства ВАР, при этом он показал хавбеку «Краснодара» желтую карточку за провокационные действия.

26-летний защитник заявил, что Сперцян оскорбил его на почве расизма.

«Если бы Сперцян был бы мужчиной, то после игры подошел бы и извинился. Он оскорбил Ндонга, который после этого плачет в раздевалке. Все понимают, как любой другой человек будет относиться к данным высказываниям. Это насколько нужно оскорбить человека, чтобы тот так повел себя? Это не красит наш футбол. Сперцян специально спровоцировал его. Если бы у Усмана была возможность выйти один на один с ним, то он показал бы, кто какого цвета», — сказал Айдамиров «СЭ».

Сам Сперцян после игры заявил, что Ндонг оскорбил его семью на испанском языке. Футболист «Краснодара» считает, что игрок «Ахмата» должен первым извиниться перед ним за свои слова.