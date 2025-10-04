«Динамо» — «Локомотив»: Руденко забил пятый гол в ворота бело-голубых

Нападающий «Локомотива» Александр Руденко увеличил преимущество своей команды в матче 11-го тура РПЛ против «Динамо» — 5:3.

Форвард отличился на 90+3-й минуте встречи.

Гол в ворота «Динамо» стал для Руденко вторым в чемпионате России-2025/26.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Локомотив».