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«Ахмат» взял в аренду нападающего «Кубани»

16:21
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Нападающий Артем Архипов, права на которого принадлежат краснодарской «Кубани», перешел в «Ахмат» на правах аренды, сообщает пресс-служба клуба РПЛ.

Контракт подписан до конца предстоящего сезона. Грозненский клуб имеет приоритетное право выкупа трансфера 24-летнего форварда.

Архипов прибыл в расположение команды, прошел медицинский осмотр и готовится к работе на начинающихся сегодня сборах грозненцев в Новогорске.

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