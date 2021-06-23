«Ахмат» взял в аренду нападающего «Кубани»

Нападающий Артем Архипов, права на которого принадлежат краснодарской «Кубани», перешел в «Ахмат» на правах аренды, сообщает пресс-служба клуба РПЛ.

Контракт подписан до конца предстоящего сезона. Грозненский клуб имеет приоритетное право выкупа трансфера 24-летнего форварда.

Архипов прибыл в расположение команды, прошел медицинский осмотр и готовится к работе на начинающихся сегодня сборах грозненцев в Новогорске.