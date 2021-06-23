Стало известно, когда выступавшие в сборных футболисты «Зенита» присоединятся к команде
17:40
Футболисты «Зенита», выступавшие в национальных сборных, присоединятся к команде в середине второго сбора в июле, сообщает ТАСС.
Второй сбор санкт-петербургский клуб проведет в Австрии. Он стартует 28 июня.
Ранее стало известно, что «Зенит» проведет два первых матча в РПЛ на выезде из-за Евро-2020. В первом туре предстоящего сезона «Зенит» сыграет с «Химками», во втором туре команда Сергея Семака встретится с «Ростовом».
«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона-2020/21.
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