Стало известно, когда выступавшие в сборных футболисты «Зенита» присоединятся к команде

Футболисты «Зенита», выступавшие в национальных сборных, присоединятся к команде в середине второго сбора в июле, сообщает ТАСС.

Второй сбор санкт-петербургский клуб проведет в Австрии. Он стартует 28 июня.

Ранее стало известно, что «Зенит» проведет два первых матча в РПЛ на выезде из-за Евро-2020. В первом туре предстоящего сезона «Зенит» сыграет с «Химками», во втором туре команда Сергея Семака встретится с «Ростовом».

«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона-2020/21.