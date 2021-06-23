Агент рассказал об интересе к Смольникову со стороны команд из Европы и РПЛ

Известный футбольный агент Александр Маньяков, представляющий интересы защитника Игоря Смольникова, рассказал «СЭ» о будущем своего клиента.

«Сейчас Игорь активно готовится к новому сезону, — сказал Маньяков «СЭ». — К концу следующей недели он определится с клубом. К нему есть большой интерес со стороны команд из РПЛ и Европы. Причины ухода из «Краснодара»? Я не буду рассказывать. Пусть детали комментирует клуб».

Маньяков также отметил, что Смольников сказал «Краснодару» своей игрой всё, что хотел.

«Смольников вошел в расширенный список сборной России, постоянно был в ротации у национальной команды. Он один из лидеров «Краснодара» в прошлом сезоне. Думаю, что Игорь своей игрой сказал все, что хотел. Почему было принято решение расторгнуть контракт — это к клубу», — добавил Маньяков.

Смольников выступал за «Краснодар» с августа 2020 года. В минувшем сезоне защитник провел за «быков» 32 матча и отдал одну результативную передачу. 8 июня стало известно, что клуб расторг контракт с 32-летним россиянином.