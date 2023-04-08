В субботу, 8 апреля состоится матч 22-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Уралом».

Встреча пройдет на стадионе «Ахмат Арена» и начнется в 16.30 по московскому времени.

«Ахмат» занимает 6-е место в турнирной таблице с 33 очками, «Урал» идет на 10-й строчке с 25 очками.

За онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на канале «Матч Премьер».