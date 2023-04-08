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Сегодня, 15:01

Полоз пропустит матч с «Оренбургом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз не сможет принять участие в матче против «Оренбурга» в 22-м туре РПЛ, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, участие Полоза в игре с «Оренбургом» маловероятно, тренерский штаб не хочет рисковать здоровьем футболиста. На данный момент степень повреждения неизвестна. Отмечается, что также под вопросом участие Полоза в матче против «Зенита», который состоится в 23-м туре.

Полоз получил травму в первом тайме в матче Фонбет Кубка России против «Краснодара». Вместо Полоза на замену на 28?й минуте вышел полузащитник Хорен Байрамян.

Матч «Оренбург» — «Ростов» состоится в понедельник, 10 апреля. Начало игры — в 17:00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/napadayushhij-rostova-poloz-propustit-match-s-orenburgom/
Дмитрий Полоз
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Ростов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
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Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
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Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

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