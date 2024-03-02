«Краснодар» — «Рубин»: хозяева ведут в счете после первого тайма

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«Краснодар» дома обыгрывает «Рубин» после первого тайма матча 19-го тура РПЛ — 1:0.

Гол на 36-й минуте забил Олакунле Олусегун. Команды также обменялись ударами в каркас ворот.

На 14-й минуте из-за повреждения игру покинул защитник «быков» Сергей Петров. Его заменил Сергей Волков.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча РПЛ.