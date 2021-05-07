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«Ахмат» — «Тамбов»: гости отыграли один мяч

19:22
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«Тамбов» забил гол в матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ахмата».

На 63-й минуте отличился Артем Архипов. Счет матча — 2:1 в пользу «Ахмата».

Ахмат — Тамбов

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