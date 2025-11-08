Live
9 ноября, 19:25
Дубль Солари принес «Спартаку» победу над «Ахматом»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 15-го тура чемпионата России.
«Спартак» обыграл «Ахмат» в Грозном
Матч 15-го тура завершился победой красно-белых со счетом 2:1.
«Спартак» набрал 25 очков и занимает 6-е место в таблице. «Ахмат» с 16 очками — на 11-й строчке.
90+6-я минута. Последний штрафной для «Ахмата» в этом матче завершился ударом в стенку.
90+4-я минута. «Ахмат» давит на ворота «Спартака», но кроме навесов ничего не получается у хозяев.
90+2-я минута. Мартинс и Исмаэл столкнулись во время верховой борьбы.
В это время Литвинов меняет Жедсона у «Спартака».
88-я минута. Исмаэл решился на удар издали в касание. Слишком неточно. Извиняется хавбек «Ахмата» перед партнерами.
86-я минута. Келиано грамотно отобрал мяч у Жедсона на краю лицевой. Мяч у «Ахмата».
83-я минута. А вот и у «Спартака» двойная замена. Вместо Маркиньоса и автора дубля Солари вышли Рябчук и Мартинс.
79-я минута. Теперт Жедсону досталось — на этот раз от Келиано. Без медиков обошлось, хавбек «Спартака» встал самостоятельно.
76-я минута. Опасно у ворот «Спартака». До акцентированного удара не дошло. Вдобавок, по ногам получил Угальде.
73-я минута. Фолов и остановок в эти минуты больше, чем ударов по воротам. Новые игроки должны внести свежесть в игру.
70-я минута. Двойная замена у хозяева — вместо Ибишева и Самородова вышли Жемалетдинов и Келиано.
66-я минута. Максименко легко забрал мяч после несильного удара головой. Еще один хороший стандарт от «Ахмата».
62-я минута. Станкович получил желтую карточку. Пока не совсем понятно за что именно. Но эмоции со стороны тренера однозначно были.
«Ахмат» сократил отставание в счете
60-я минута. ГООЛ! Мелкадзе сыграл на опережении и головой отправил мяч в дальний угол — 1:2.
59-я минута. Мелкадзе не дали прорваться в штрафную «Спартака». Угловой для «Ахмата».
54-я минута. Садулаев пробил со штрафного прямо по центру. Легкий мяч для Максименко.
«Спартак» удвоил преимущество в матче
52-я минута. ГООЛ! Солари головой замкнул навес Дмитриева с левого фланга — 2:0.
49-я минута. Касинтура упал в центре штрафной после стыка с Умяровым. Чуть ранее Чистяков увидел спорный фол на Барко от Мелкадзе.
42-я минута. Садулаева почти не видно в первом тайме. Лишь сейчас повозился с мячом на левом фланге, но сразу отдал назад.
39-я минута. Шелия стал выше выдвигаться на случай возможных ошибок. Прошлый эпизод заставил кипера «Ахмата» страховать одноклубников.
«Спартак» открыл счет в матче с «Ахматом»
36-я минута. ГООЛ! Идеальная контратака гостей — Солари вышел один на один после паса Гарсии и покатил в дальний угол — 1:0.
34-я минута. Богосавац отлично прострелил вдоль вратарской «Спартака». К сожалению, для хозяев, никто не смог откликнуться на передачу.
30-я минута. Желтую карточку заработал Солари за опасный подкат. Касинтура пострадал.
27-я минута. Мелкадзе решил пробить со штрафного метров с 25. Мимо. В следующей атаке после удара Исмаэла «Спартак» спасла штанга.
26-я минута. Солари вывели на ударную позицию и вингер «Спартака» пробил по центру. Шелия забрал мяч.
23-я минута. Чистяков лично вмешался в эпизод, отменив аут в пользу «Спартака» и отдав его «Ахмату». Ошибся ассистент арбитра.
21-я минута. Два навеса подряд в штрафную «Спартака» не завершились ничем. В итоге Максименко забрал мяч, который катился в его сторону.
18-я минута. Мелкадзе упал в штрафной «Спартака». Чистяков не раздумывая говорит ему подниматься.
16-я минута. Перекладина спасла «Ахмат»! Маркиньос наносил удар после выхода один на один. Ибишев ошибся, отдав слабый пас назад.
15-я минута. Денисов вбросил мяч с аута в штрафную «Ахмата», но создать момент для удара у гостей не получилось.
12-я минута. Много потерь в центре поля. Сначала у Барко поехала нога, затем Ндонг не сумел сохранить мяч.
9-я минута. Очень хороший пас последовал на Жедсона, но хавбек «Спартака» коснулся мяча лишь макушкой.
8-я минута. Шелия выбил мяч в аут после опасной передачи Богосаваца назад. В следующей атаке «Спартак» все же заработал угловой.
5-я минута. Гарсия ошибся с пасом на фланг. Гандри сыграл надежно, совершив перехват.
3-я минута. «Спартак» завладел мячом с первых минут, хотя ранее первый удар в матче нанесли именно хозяева.
Стартовый состав «Спартака»
«Спартак»: Максименко, Денисов, Джику, Ву, Дмитриев, Умяров, Жедсон, Барко, Маркиньос, Солари, Гарсия.
Запасные: Помазун, Довбня, Литвинов, Гузиев, Хлусевич, Рябчук, Самошников, Зобнин, Мартинс, Бонгонда, Угальде, Заболотный.
Стартовый состав «Ахмата»
«Ахмат»: Шелия, Сидоров, Ндонг, Гандри, Богосавац, Ибишев, Исмаэл, Касинтура, Самородов, Садулаев, Мелкадзе.
Запасные: Ульянов, Тодорович, Уциев, Гаибов, Заре, Келиано, Гаджиев, Якуев, Жемалетдинов, Гадио, Мансилья, Конате.
«Ахмат» — «Спартак»: личные встречи
Последний раз «Спартак» побеждал «Ахмат» в 2021 — тогда красно-белые обыграли грозненцев на выезде (1:0) и дома (2:1). С тех пор команды провели шесть матчей — одна победа у «Ахмата», еще пять встреч завершились вничью.
«Ахмат» — «Спартак»: турнирное положение
«Спартак после 14 туров набрал 22 очка и занимает 6-е место в таблице чемпионата России. Красно-белые в последних четырех матчах РПЛ обыграли лишь «Оренбург» (1:0), уступив «Краснодару» (1:2) и ЦСКА (2:3) и сыграв вничью с «Ростовом» (1:1).
«Ахмат» с 16 очками после 14 туров занимает 10-е место в таблице. Грозненцы проиграли три из последних четырех матчей в РПЛ.
Где смотреть трансляцию матча «Ахмат» — «Спартак»
В прямом эфире игру «Ахмат» — «Спартак» покажет платный телеканал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.
Дата, место и время начала матча «Ахмат» — «Спартак»
Матч «Ахмат» — «Спартак» состоится в воскресенье, 9 ноября, на «Ахмат Арене» в Грозном. Начало игры — в 17.30 по московскому времени.
al-an-ko
Обоснуй
09.11.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
Я рад победе Спартака, Деян должен остаться до конца сезона!
09.11.2025
Дикий Мяв
Ну вот, а плакали то. Станкович, оставайся!
09.11.2025
Tokhir
Кто судит в Грозном, суки все бздят!
09.11.2025
Константин Кочеров
Спартак нагнуть хотели хер вам нападения:red_circle::white_circle::flag_ru::stuck_out_tongue_closed_eyes:
09.11.2025
Владимир Соколов
Чистяков - урод...
09.11.2025
Denizzz77
Чистяков либо негодяй либо не умеет судить, стоит в двух метрах и назначает фол на 95 минуте, ну это даже не смешно
09.11.2025
Tokhir
Ты конченный дебил!
09.11.2025
Алексей Епишин
я думал настолько откровенно продажное судейство в прошлом. и сейчас стараются хотя бы делать вид что судят по правилам. чистяков убедил в обратном
09.11.2025
al-an-ko
Чурка — село в Смолянской области Болгарии. Чурка — азербайджанский остров в Каспийском море, часть Апшеронского архипелага. Чурка — городок в Перу Так кто я? Остров или населённый пункт
09.11.2025
Tokhir
Где карточки чехам, урод крот???!
09.11.2025
Tokhir
От-сь, Чурка!
09.11.2025
al-an-ko
Судя по ответу - осень, обострение.
09.11.2025
Tokhir
Вон туда, откуда вылупился, урод!!!
09.11.2025
al-an-ko
Осень? Это я не про карточки, а про то что ты часто стал попадаться в комментах и постоянно ноешь. Или просто стиль жизни такой.
09.11.2025
Tokhir
Урод крот, не показал желтые самодурову и пидорову, а за первое нарушение, сразу показал Солари!
09.11.2025
Владимир К.
На трибунах, я смотрю, аншлаг. Очень нужен региону этот футбольный клуб, миллиарды не пожалели.
09.11.2025
Tokhir
Мих.Моссак., вчера рвал глотку за коней, сегодня будет рвать глотку за Чехов!
09.11.2025
FAB2856
Кто-то понял, зачем брали Самошникова?
09.11.2025
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2