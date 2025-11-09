«Крылья Советов» дома сыграли вничью с «Зенитом»

«Крылья Советов» дома сыграли вничью с «Зенитом» в матче 15-го тура РПЛ — 1:1.

У хозяев на 50-й минуте отличился Фернандо Костанца, у гостей на 56-й минуте забил Максим Глушенков.

«Крылья Советов» прервали серию из двух поражений подряд в чемпионате России и занимают 13-е место в таблице РПЛ с 14 очками. «Зенит» прервал серию из трех побед кряду и идет на третьей строчке с 30 очками.

В следующем туре «Крылья Советов» примут на своем поле «Ростов», а «Зенит» сыграет на выезде с «Пари НН».