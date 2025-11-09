Футбол
9 ноября, 14:59

«Крылья Советов» дома сыграли вничью с «Зенитом»

Фото ФК «Крылья Советов»

«Крылья Советов» дома сыграли вничью с «Зенитом» в матче 15-го тура РПЛ — 1:1.

У хозяев на 50-й минуте отличился Фернандо Костанца, у гостей на 56-й минуте забил Максим Глушенков.

«Крылья Советов» прервали серию из двух поражений подряд в чемпионате России и занимают 13-е место в таблице РПЛ с 14 очками. «Зенит» прервал серию из трех побед кряду и идет на третьей строчке с 30 очками.

В следующем туре «Крылья Советов» примут на своем поле «Ростов», а «Зенит» сыграет на выезде с «Пари НН».

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.
09 ноября, 13:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
1:1
Зенит

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
  • Пан Юзеф

    Ложь. Мао перетрусил бы.

    11.11.2025

  • Дикий Мяв

    Участвовал в третьем разделе Польши.

    11.11.2025

  • zentmaison

    И Жерсона пусть прихватит

    10.11.2025

  • Figa

    Опять проSрали чкмпиоство ((

    09.11.2025

  • ANTI BOMG

    Единственный случай, когда вонь вызывает понимание. Это бомжи обосрались!:joy::joy::joy:

    09.11.2025

  • ANTI BOMG

    бомжи не могут не жаловаться - у них даже яиц нет, которые им постоянно мешают!:joy::joy:

    09.11.2025

  • ANTI BOMG

    убитое горем говно - это ты, бомж вонючий. вспомни поля до ЧМ-2018! на твоей баклан-арене и то срань, а не поле! а это Самара в НОЯБРЕ! которая не в сочах проживает и не под дырявой крышей газпромовской! без всяких милеров, который постоянно путает свою шерсть с государственной, гнида вонючая!

    09.11.2025

  • ANTI BOMG

    да, жаль Самара не порвала второе ОЧКО бомжей- сохранила полудевственность!:joy::joy::joy::monkey_face::see_no_evil:

    09.11.2025

  • fan_89

    Петух тупорылый, ты весь про Петербург всегда пишешь. Иди со своими каклами спаривайся дальше. Плюсики себе, петушки, ставить не забывайте. И Питер помоями поливать, как это вы всегда делаете. Москвичи и их лизоблюды такие же, как каклы.

    09.11.2025

  • футбол это спорт

    Устали гегемонить за 6 лет. Все когда-нибудь кончается. Но не навечно.

    09.11.2025

  • vvg1908

    Да Семак, как и Карпин-НЕ ТРЕНЕР!!!!!! Так, около-плавающий)))

    09.11.2025

  • футбол это спорт

    Да это отмороженный фанатик Зенита, везде мерещатся его противники. Почти все минусы у меня от него, даже когда Зенит не упоминаю. И друг ему не столько дельфин, сколько больница.

    09.11.2025

  • Мишандос

    Да не, все по делу, бездарная игра вполноги и заслуженный результат, с такой нестаб игрой в тройке будем

    09.11.2025

  • Barac Obama

    А что это там за вой на питерских болотах, Бэрримор?

    09.11.2025

  • Mick Shelby

    Поздравление Крылышкам, болельщикам! Отдельная благодарность руководству района и РПЛ.

    09.11.2025

  • Barac Obama

    ЗПРФ опять обосрался? Всех болел поздравляю с праздником! Глушенков - мужчина! Спас очко Бразгаза.

    09.11.2025

  • Пан Юзеф

    Нет. Вторая попытка...

    09.11.2025

  • sargon

    Не в поле дело. В команде разлад. Забивает гол поздравляет только Вендел. Нет единства. Крылья молодцы не испугались бразильцев.

    09.11.2025

  • МАО

    А то не так ? Злыдень пишется с твёрдым, а не мягким знаком?

    09.11.2025

  • Пан Юзеф

    Какая же никчемная у тебя жизнь... Жаль тебя даже.

    09.11.2025

  • Пан Юзеф

    Ааа, не... Рано тебе ко мне в ученики. Тебя сперва русскому языку подучить надо.

    09.11.2025

  • Ganimed

    Результат просто отличный,для 98% населения страны:smile:Остались два матча, где победят гости и дальше ноябрьские долп... выходные :sunglasses:

    09.11.2025

  • МАО

    Пока ты бесишь сам себя, бесунявый злыдень. Тут тебе нет равных !

    09.11.2025

  • Пан Юзеф

    Мое хобби - бесить даунов. Учись, пока я жив.

    09.11.2025

  • МАО

    ВОСР я не застал, поправки в Конституцию не заметил, а Спартак обыграл Русенборг в параллельной реальности.

    09.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Я пишу про таких как ты хохляр и недоумков питерских. Я сам жил и учился в Питере и у меня полно там друзей и ходил на матчи Зенита на Петровский. Жители Санкт-Петербуга не причём, они не виноваты, что такие дегенераты как ты болеют за Зенит!

    09.11.2025

  • МАО

    Значит, всё таки инстектолог. А проктология - твоё Хобби. бывает.

    09.11.2025

  • Пан Юзеф

    Ты не можешь грязное насекомое отличить от человека или от камня?

    09.11.2025

  • Пан Юзеф

    Три самых грандиозных исторических события, а именно Великая Октябрьская Революция, поправки в Конституцию РФ и победа "Спартака" над "Русенборгом" свершились при моем активном участии. А где ты был в те дни?

    09.11.2025

  • fan_89

    Петух, ты сам мне минусы всегда и везде ставишь. Ещё и пишешь, что все жители Петербурга нетрадиционной сексуальной ориентации. И ещё ноешь, что тебе минусы ставят. Ты типичный московский дегенерат. Как и твои лучшие друзья, каклы.

    09.11.2025

  • МАО

    Вырашивают ? это англицизм! По нашему - русифицируют! Этот процесс неумолим, и идёт по всему миру.

    09.11.2025

  • МАО

    Инсектолог? Или проктолог ?

    09.11.2025

  • ровнов

    Нет, карася вырашивают..

    09.11.2025

  • МАО

    Можно вашу мысль развить и углубить. Я, в отличии от Джозефины них..а не понял.

    09.11.2025

  • МАО

    Все основные события в этой жизни прошли мимо тебя! Столетие уже было, наступило и прошло, независимо от воли и желания юзефа. медведева и других. Великий Клуб тем и велик, что велик по умолчанию.

    09.11.2025

  • fan_89

    Играй в кость, результат придёт.

    09.11.2025

  • Сергей Чернов

    Семаку, давно пора дать пинка под зад .Полное отсутствие игры..на протяжении 3 лет.

    09.11.2025

  • fan_89

    Игроков недобор. А тех, кто в кассу ходит, выше крыши.

    09.11.2025

  • andreijakov1eff

    Семакудавно пора понять,что у футболистов-бразильцев нет яиц. Все бразилы с яйцами на родине в фавелах наркотиками барыжат. С их отношением к результату какой нибудь кубок Марбельи можно выиграть, потому что он нах... никому не нужен. Плюс Деркушич Ваня-долб...б. Зачем фолить в середине поля? Штрафной,гол. Мудак.

    09.11.2025

  • RobertH

    И начался всеболотный плач...

    09.11.2025

  • Против зоофиллв

    даже когда я был сотрудником, меня тянуло к черным. -пани чернильница

    09.11.2025

  • ровнов

    Педерастты опять вылез? а почему, когда тебя называют педерастом, ты откликаешься?

    09.11.2025

  • RobertH

    Ну нельзя же! Мамка заругает! ( Х\ф "Жмурки" )

    09.11.2025

  • Пан Юзеф

    Ты живешь в очке, насекомое.

    09.11.2025

  • плохокот

    Унылая ничья. Зенит легко пропустил, легко забил. Не понял, что вообще делал на поле Энрике. Бессмысленный дриблинг ради дриблинга.

    09.11.2025

  • Против зоофиллв

    когда меня махмуд лупит от души, я приношу очко:grin:. - пани юзеф

    09.11.2025

  • Против зоофиллв

    фен или фанайдишник89, дельфин тебе друг

    09.11.2025

  • richardford

    30 очков за 15 игр-это чемпионский график, но во втором круге Зенит столько не наберёт, а вот Краснодар и ЦСКА наберут больше 60 очков с запасом и разыграют между собой чемпионство в этом сезоне.

    09.11.2025

  • Figa

    Радуются только дебилы и пузаны (всех возрастов ) ))

    09.11.2025

  • meat58

    Надо пощитать на каком месте был бы Зенит если бы не Глушенков ? Тащит Зенит наверх , а бразильцы упираются.

    09.11.2025

  • sidnet78

    есть такая профессия.. .дизлайки ставить..)

    09.11.2025

  • Пан Юзеф

    Да, согласен с вами, но народ... Народ можно обманывать не бесконечно. И если народ поймет, что его обманывают, он станет опасен.

    09.11.2025

  • TokTram_

    Молодёжка же золото взяли. Сча же попрут молодые в составе, не? Ну, там, в Оренбурге, Сочах, НН.

    09.11.2025

  • TokTram_

    Дома с графиком тоже не очень бывает.

    09.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Пан, 100-летие наступит непременно .. всё зависит от методов подсчета ... - на пальцах, - в столбик, - на счетных палочках, - на счетах (канцелярских), - на кулькуляторе, - на арифмометре, - на ЭВМ, - в уме (энто сложнее ..) У А.И.Медведёва палочки счетные не той системы были в том году.

    09.11.2025

  • Против зоофиллв

    фан89, фанайди в 89-ом сделал? или ты с ним родился ушл?пок?

    09.11.2025

  • SP2

    семак, ни одного молодого футболиста зенитовского за всё время так и не «открыл»? смешно

    09.11.2025

  • TokTram_

    Но ведь - не ниже! Это надо ценить.

    09.11.2025

  • Alexey Kamanin

    К сожалению, по большей части, правда. Ни Жерсон, ни Энрике никак себя не проявляют (показательно, когда Энрике в начале матча с 5 метров не попал в ворота). Педро во втором тайме расстворился. Без сомнения, игроки хорошие, но они не могут понять, как играть в системе. И тут большой вопрос к тренерскому штабу...

    09.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Ах ты мой милый Спартсмен!

    09.11.2025

  • TokTram_

    Судя по таблице, один - точно лучше. Кивечеру могут быть - два.

    09.11.2025

  • sidnet78

    в Спартаке легенда-Романцев, как тренер, из ныне живущих) так что его,.... но клуб не потянет его бар.А если Семаку дать тот же Спартак-ничего не изменится..

    09.11.2025

  • Filin63

    Газон может и не идеальный после форума, но такой же газон, если не хуже, не мешал Зениту играть в Махачкале и выйграть. Поэтому ничья-это заслуга Крыльев.

    09.11.2025

  • TokTram_

    Был.

    09.11.2025

  • TokTram_

    Да, античемпионская фишка. Так чемпионства и просираются.

    09.11.2025

  • TokTram_

    Потому что Дельфину нужно ещё подучить, как правильно ударами головой выносить защитников. Не доработал.

    09.11.2025

  • Alexey Kamanin

    оглядывайся, ущербный)

    09.11.2025

  • Против зоофиллв

    не сссы, фен89, возьм?т Зенит бронзу:grin:

    09.11.2025

  • TokTram_

    Так Соболева ещё не называли, вроде.

    09.11.2025

  • SP2

    в целом понятно. при семаке аршавин с кержаковым и быстровым никогда бы не заиграли

    09.11.2025

  • TokTram_

    А так же: всем остальным клубам, что отнимают очки у святого "Зенита". Так как они - то же костоломы. ЗЫ: нокдаун у Евгеньева и две замены КС по травмам.

    09.11.2025

  • Ivan Ivanov

    Фанки манки 89 обижает Леху Киллера.

    09.11.2025

  • TokTram_

    Без Соболева. Ля, так у "Зенита" - недобор игроков?! Вот же ж...

    09.11.2025

  • Ivan Ivanov

    Ты ждёшь своего мужа натаху антропову.

    09.11.2025

  • Топотун

    Вся страна была за крыс!

    09.11.2025

  • TokTram_

    Ну, так питерцам все и говорят.

    09.11.2025

  • Топотун

    Ты за белковую диету !

    09.11.2025

  • TokTram_

    Кто-то читает Боброва? Его ещё не уволили?!

    09.11.2025

  • Циничный

    Вон как в матче с Динамо недавно. Вцепился игрок Динамо в майку игрока Зенита, и самое главное, на дернул, а вцепился и не опускал в штрафной. И так против Зенита можно?

    09.11.2025

  • Ivan Ivanov

    Леха,я ссал на фанки манки 89.инфа :100:

    09.11.2025

  • Пан Юзеф

    Замена вдумчивого и последовательного руководителя Александра Ивановича Медведева на семейку дебилов и извращенцев антроповых испортила карму блистательному питерскому коллективу. Там, где Александр Иванович с легкостью решал проблемы один, вадька и натаха не справляются даже с помощью своих минусоголовых (и плюсоголовых) рабов. Сергей Богданович, потеряв друга и соратника, не может выправить ситуцию избиением антороповской нечисти. То есть, лупит он их от души, но очков это не приносит. Ляксей Борисович, СБГ-брацтво заклинает вас, верните Алексндра Ивановича Медведева! Только с ним наступит столетие "Зенита"!

    09.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Марио - бразильский шаман?

    09.11.2025

  • Стрелец 63

    Ну так плохому танцору... дальше сами знаете. И нлрмально мяч катился, по коайней мере, одинаково для всех. Но зенит заранее начал плакать, как будто боялись, что не справятся с командой из зоны стыковых матчей. В принципе, так и вышло.

    09.11.2025

  • TokTram_

    И в очередной раз добавлю: третий сезон, с момента, как подло перехватили Марио.

    09.11.2025

  • Saiga-спринтер

    памперс б/у прикупи себе у "коллег" .. Мне до Дона тыщи полторы верст.

    09.11.2025

  • TokTram_

    Это был отвлекающий манёвр от кошмарного поля в Каспийске. Это же очевидно.

    09.11.2025

  • TokTram_

    Хуже - поражения.

    09.11.2025

  • TokTram_

    Ну, не профессионал. Что с него взять-то?

    09.11.2025

  • Анкль Бэнксий_

    *овнищем чё то несёт. А, * овнов? Не обосрался ли?

    09.11.2025

  • bvp

    Вот сидит эксперт на федеральном канале, понятно, что Игонин в Зените играл, понятно, что председатель федерации футбола СПБ, но когда его спрашивают про Зенит, он так и говорит Мы то, Мы сё - ну нельзя так показывать свою ангажированность, это не клубный канал Зенита.

    09.11.2025

  • Alexey Kamanin

    что ж, договорились, напишу коллегам с юга. Тебя со всей твоей семьей в Доне утопят.

    09.11.2025

  • TokTram_

    Не согласен. После гола, 10-15 минут, "Зенит" мог решать. Просто придавили КС. А после выхода Дельфиния - отпустило. Совпадение?

    09.11.2025

  • Ivan Ivanov

    фанки манки 89 ты анальный питерский проказник.инфа:100:

    09.11.2025

  • TokTram_

    Падает. Обычно об этом уже некому рассказать.

    09.11.2025

  • Saiga-спринтер

    соплёнок .. памперс прихвати .. используешь .. ежели успеешь

    09.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Я за веганскую диету и веганский футбол! Так держать!

    09.11.2025

  • Figa

    Не сцы , честно порвём ))

    09.11.2025

  • TokTram_

    Лдно дело е...ое руководство, тут клманда страдает. А другое, когда - добровольно, когда периодически кто-то из команды трындит: "Мы горой за тренера, тельняшку сча порвём!". Тут уже колхоз - дело добровольное.

    09.11.2025

  • tornag

    помниться за Спартак дельфин уже выносил Евгеньева, после этого Спартак забил победный гол, снаряд в одну воронку дважды не падает

    09.11.2025

  • Alexey Kamanin

    или родственникам твоим, включая малолетних.

    09.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Петух фан89 минусует, скотина!

    09.11.2025

  • SP2

    семак самому то такая тягомотина не надоела? ну сделай хоть что нибудь!! ну не получается, ну рискни, шилова выпусти с первых минут, кондакова… ну куда уж хуже?? игры нет!!

    09.11.2025

  • Alexey Kamanin

    Я приду к тебе по домашнему адресу и нос тебе в затылок вобью.

    09.11.2025

  • Figa

    Дэбилы с тросточками ((:japanese_goblin:

    09.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Я был бы рад, чтобы Зенит объявили инагентом и распустили!

    09.11.2025

  • TokTram_

    А замена ведь не по паспорту была. Семак добровольно )))

    09.11.2025

  • Ivan Ivanov

    Спартак в мороз на опилках Арсенал рвал 4:1.:wink::handshake:

    09.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Третий сезон...

    09.11.2025

  • SP2

    ровно так, хоть бы еще одного похожего игрока, может и вышло бы что... шилова зоть

    09.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Нисколько не жалко. как можно было взять в главные тренера отбитого на всю голову спартача и подписанта?!

    09.11.2025

  • tornag

    1962, скорее

    09.11.2025

  • Ivan Ivanov

    Скунц,твоя цена-ты антропова жена.:joy:

    09.11.2025

  • fan_89

    Один Глушенков старается. Остальные ждут самолёта в Бразилию.

    09.11.2025

  • Sinaron

    Овнищев, сгинь в свинарник.

    09.11.2025

  • Atoms

    В точку. Соглашусь с Вами, остроты и мысли было мало.

    09.11.2025

  • marchela13

    А так Каждая игра с Зенитом строится. Мелкие фолы и не очень мелкие,а грубые,за майку хватает в штрафной и валит,0 внимания.Нахер такой футбол. Это не БАЛЕТ как пишут московские,но и не БОИ без ПРАВИЛ.

    09.11.2025

  • SP2

    энрике, в таких играх нужно дотягиваться до мяча!! когда тебе пас дают голевой

    09.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Болел за КС, молодцы ребята, красавцы!

    09.11.2025

  • rustov

    А что за ахинею несли накануне относительно качества поля в Самаре? Поле как поле, для ноября в хорошем состоянии. Не нужно хоронить Самару, она еще расправит Крылья

    09.11.2025

  • TokTram_

    Не знаю. "Динамо"-то жалко.

    09.11.2025

  • SP2

    энрике - ноль (до мяча он не дотянулся бедняга… за такие деньги) жерсон - полный ноль педро перехвалили

    09.11.2025

  • оппонент

    Что-то кому-то опять снится.

    09.11.2025

  • КРЫМСКИЙ76

    Поздравляю питерский клуб, с честно завоёванным очком!)

    09.11.2025

  • тут не только он довольный! тут таких...до,пардон-много

    09.11.2025

  • fan_89

    И что теперь? Нам Семака всю жизнь терпеть? Верните тогда в Спартак Кареру, в Локомотив Семина, а в ЦСКА Слуцкого.

    09.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Ах ты мой милый краснобелопопенький юноша!

    09.11.2025

  • Zuschauer

    Довольно опасно бил в створ. Вообще подачи на него были опасные. До этого Зенит атаковал еще менее остро. КС однозначно лучше оборонялись чем Зенит атаковал, хоть с Соболевым, хоть без.

    09.11.2025

  • SP2

    во вратаря, естественно

    09.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Питер приобрел очко (турнирное), отыгравшись по ходу матча в Самаре.

    09.11.2025

  • SP2

    кто ж виноват что все кже сообразили как играть против зенита... в мужской футбол (

    09.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Талалайкин должен сегодня доказать, что он Топ тренер, а не визжащая истеричка бегающая по бровке!

    09.11.2025

  • МАО

    Хорошо, пусть так, но угловые у них были сегодня на 5+ что ни угловой, то опасность, у нас угловые- 0 с минусом

    09.11.2025

  • Ivan Ivanov

    Лёха,кто 1й обзывается тот так и нащывается.:rofl::rofl::rofl:

    09.11.2025

  • Griban

    не смеши народ. хватит уже ныть. просто ктото плохо играл.

    09.11.2025

  • geviol

    празднование столетия опять переносится?что там бородавочный ещё придумает

    09.11.2025

  • Ivan Ivanov

    Румын,хочешь потренить бомжей?

    09.11.2025

  • SP2

    энрике - ноль (до мяча он не до янко я бедняга… за такие деньги) жерсон - полный ноль педро перехвалили

    09.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Вы статусные красно белые Геи!

    09.11.2025

  • Автогол

    Дельфин и русалка сюжет этой песни

    09.11.2025

  • fan_89

    А кого? По такой игре Соболев, Ерохин и Лусиано должны были играть минимум тайм.

    09.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Топотуна дик тебе попробовать!

    09.11.2025

  • Ivan Ivanov

    Мы с Топом натуралы.:100:

    09.11.2025

  • TokTram_

    Опасно? Чуть отвлекался, видимо. Ну и смотрю без звука, мог упустить, что именно Дельфиний один раз за свои 25 минут на поле клснулся мяча.

    09.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Топотун тебе на язык!

    09.11.2025

  • Griban

    профессионалы всегда подстроятся первыми. а у кого нет умения, то всегда плохому танцору что то мешает. ты еще плохих полей не видел или придуриваешься

    09.11.2025

  • PetrovVV

    Отмечу комментаторов матча. Весело и непринужденно, без визга и криков. Респект.

    09.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Топ тебе в зад!

    09.11.2025

  • TokTram_

    Это было просто конгениальное решение. Отлично охладило атакующий порыв "Зенита".

    09.11.2025

  • spartsmen

    лично я думал, что крылья уже сложились и камнем падают в лучшую лигу мира. но, часто бывает, что условная осасуна, обыграв барсу или реал, потом летит всяким левантам и овьедам. так что посмотрим на продолжение.

    09.11.2025

  • SP2

    бил головой один раз

    09.11.2025

  • Грег Хаус

    Зенит порадовал Россию - спасибо команде

    09.11.2025

  • andy1962

    Очень неровно играет Зенит. Ну, и где хваленый Жерсон?

    09.11.2025

  • Ivan Ivanov

    Скунц,вадик антроп изнасиловал тебя анально.Инфа:100:

    09.11.2025

  • 36

    Только папа Карло сможет поднять Зенит к золоту

    09.11.2025

  • fan_89

    Даже на плохом поле можно играть в футбол. До нулевых на болотах лучше играли. А Самара не играет. Она прыгает в ноги и хватает за футболки.

    09.11.2025

  • SP2

    странные игроки у зенита! ну вот в конце глушенков на скорости прошел по краю, на скорости обыграл - а в центре тормоза какие то стояли! ну сыграй ты на опережение!! почему евгеньев раньше тебя отбивает мячик??

    09.11.2025

  • marchela13

    Не Семак а команда......

    09.11.2025

  • я не знаю как сыграет СПАРТАК, но я в восторге от ЗЕНИТА! он... ОПЯТЬ не первый. и даже не второй...

    09.11.2025

  • TokTram_

    Как же великолепно, что Семак выпускает Дельфина! Кстати, кто-нибудь заметил, товарищ хоть раз мяча-то коснулся? Обратите внимание, именно после выхода Соболя "Зенит" потерял инициативу. Ну, здорово же, да?

    09.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Сотрудники архивов в Москве стали более усердно работать над определением точной даты основания клуба Зенит, скорее всего это не 1926 год, а.......1952

    09.11.2025

  • Грег Хаус

    Зенит больше - не вертикальная команда

    09.11.2025

  • Ivan Ivanov

    Наш Говнокомандующий всё ищет национальную идею.А мы здесь её уже давно нашли.Всё кроме глоров бомжей ненавидят звинит.И это прекрасно!:thumbsup::fire::joy:

    09.11.2025

  • Philip Future

    Замечательно, Крылья. Вырвали-таки очко у бомжей . .

    09.11.2025

  • MS

    Холодно(привет соттавителям календаря)грязно((но условно) привет РПЛ)). Крылья молодцы,очень неплохой футбол на этом поле.Ничья закономерна.

    09.11.2025

  • Abellardo

    Я не кричу вон, я говорю что пора задуматься, потому что равнодушие футболистов - тенденция наблюдаемая второй сезон подряд.

    09.11.2025

  • Saiga-спринтер

    ты то хрюкало откель вылез с блевотинкой .. сдрызднесь тупёнок массовочный

    09.11.2025

  • vyahek

    Зенитушка опять в коме,и нех.. валить на поле.

    09.11.2025

  • Sinaron

    Семак, ну зачем ты опять выпустил дельфина? И когда ты научишься управлять отличным подбором игроков?

    09.11.2025

  • Грег Хаус

    Да, Крылья - размахались

    09.11.2025

  • МАО

    Не знаю. Не смотрел. Вполне возможно.

    09.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Как там Орлуша поживает?!

    09.11.2025

  • Ivan Ivanov

    Ты хитрый конь.:joy::thumbsup:

    09.11.2025

  • bothof

    О,первый пошёл...Семак вон!Ты сначала выиграй шесть чемпионатов подряд,а потом будешь рассусоливать,кому "пора"!

    09.11.2025

  • marchela13

    Хоть один разумно рассуждает. Остальные нажрутся пиво,а кто то покрепче и пишут всякую хрень.

    09.11.2025

  • МАО

    И Локомотив. тот сразу - 4

    09.11.2025

  • RobertH

    И так тоже!

    09.11.2025

  • Чернобог

    Укомплектуйте состав семаку. срочно требуется усиление!

    09.11.2025

  • TokTram_

    Поле - плохое. НО в Махачкале ещё хуже. ЦСКА - не жаловался. Ни после первой, ни после второй игры.

    09.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    По мне КС и синька и Осинькин всегда неразделимы!

    09.11.2025

  • МАО

    Мантуан не хотел ничего. После переподписания контракта мы его потеряли. Но очень хорошо вышел Горшков, затем его поменяли флангом с Мантуаном - зачем ?

    09.11.2025

  • Zuschauer

    Всё-таки недостаточно сил сберегли зенитовцы в кубке с Динамо.

    09.11.2025

  • Автогол

    на квасе

    09.11.2025

  • Врн36

    С молодежкой можно отпраздновать:rofl:

    09.11.2025

  • ровнов

    Тухлая, ну иы и сука Так ты в Неве водишся или так сдохнешь?

    09.11.2025

  • Alexey Kamanin

    Не знаю, зачем ты, старый пидр, всё время напоказ выставляешь свою тупость. И выучи правила русского языка, стыдно за тебя.

    09.11.2025

  • RobertH

    Легко. Уверенно. На классе!

    09.11.2025

  • TomCat

    Ожидалось.

    09.11.2025

  • Abellardo

    Нормальное поле. Плохому танцору что мешает знаешь?

    09.11.2025

  • Автогол

    да

    09.11.2025

  • fan_89

    Самарцы сегодня ныряли весь матч. Рассказов сам. Никто его не трогал. Только тупой может сегодня написать, что судья симпатизировал Зениту хоть в одном моменте.

    09.11.2025

  • Pimen

    Говорят, что если хочешь забыть о мелких неприятностях, купи себе тесные ботинки или женись. Теперь можно добавить: "Или посмотри игру Зенита."

    09.11.2025

  • Чернобог

    С такими темпами зенит отпразднует своё столетие лет через 200

    09.11.2025

  • МАО

    Ты слушаешь сам себя. Поле одно. но плохое - так понятно ?

    09.11.2025

  • Ivan Ivanov

    Скунц удаляйся,щас вадик антроп придет.:rofl::rofl::rofl:

    09.11.2025

  • TokTram_

    Никому. Терпеть и превозмогать.

    09.11.2025

  • Новоуепинни

    Что тебе снится крейсер Аврора? - Как что, позор ессно

    09.11.2025

  • инок

    Сергей Богданович уходи пожалуйста, только вместе с Соболёвым.)

    09.11.2025

  • Чернобог

    Юбилей опять переносится

    09.11.2025

  • Автогол

    Спартак

    09.11.2025

  • andreichf

    Ты давай Валеру не трожь, он свое дело знает. Верим.

    09.11.2025

  • TokTram_

    И это ведь - худшая команда Самарской области. С лучшей - "Зенит" играет ещё хуже.

    09.11.2025

  • Abellardo

    Поле для всех одинаковое.

    09.11.2025

  • Автогол

    Сейчас Бобров напишет про три-четыре пенальти которых не поставили в пользу Зенита, и про несколько удалений которых не заметил судья у Крыльев. Ждём

    09.11.2025

  • МАО

    А кому легко

    09.11.2025

  • Abellardo

    Ну, наверное, да.

    09.11.2025

  • Алексей Х

    Я не понял, кто потерял 2 очка? КС или гости?

    09.11.2025

  • МАО

    Все очки сразу

    09.11.2025

  • шли за первым местом,но споткнулись в САМАРЕ! н-да.... ходоки еще те!!! нет,не так-ДОХОДЯГИ!!! КРЫЛЬЯ,БРАВО!!!

    09.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    БОЖЕ ХРАНИ Вегана, Станка и Карпа в своих командах как можно дольше! Махал Махалыча пора менять, пусть едет в Европу!

    09.11.2025

  • marchela13

    то что один Глушенков хотел победы тыне прав еще и Мантуан,остальные сопли жевали совместно с Семаком.

    09.11.2025

  • МАО

    Что тут не так ? Крысы подстроились под поле, мы нет. Счёт по игре. Но поле - силосная яма, присыпанная травой - в чём противоречия?

    09.11.2025

  • Lars Berger

    Команды - молодцы.

    09.11.2025

  • TokTram_

    Зенитовские болелы: -Краснодар - костоломы, одни фолы. - Махачкала - костоломы, одни фолы - Динамо - костоломы, олни фолы - Балтика - костоломы, одни фолы - КС - костоломы, одни фолы Как же не повезло с Лигой "Зениту". Прям непруха.

    09.11.2025

  • Ivan Ivanov

    К какой из 9?

    09.11.2025

  • andreichf

    Не исключено. А может Семака или Оролова.

    09.11.2025

  • Alexey Kamanin

    Я не получил, за всех не говори. Стопочку!

    09.11.2025

  • igor1972

    плохим танцорам всегда что-то мешает.. поле,судьи, полнолуние

    09.11.2025

  • regiment

    надо было пол тайма добавить чтобы гегемон точно не обделался

    09.11.2025

  • Ivan Ivanov

    Лёха,Осинькин уже в Сочах,просыпайся.:joy::handshake::v:?:wink:

    09.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Свою дилетантскую тупость зачем на показ выставлять?

    09.11.2025

  • Новоуепинни

    Седня спал, приснился позор. Не понял чей, потом щет узнал

    09.11.2025

  • Sinaron

    Идиот под майонезом, у тебя с рождения мозг отсутствует или ты его пропил?

    09.11.2025

  • bothof

    Зенит играл ещё хуже,чем Динамо с Акроном,просто ходили по полю шагом!Пора тем,кто вчера кричал "Карпин вон",запеть "Семак вон"!Не выиграет Краснодар у Балтики-"Мусаев вон!":rofl:

    09.11.2025

  • Автогол

    Соболева?

    09.11.2025

  • Циничный

    Старостин - преступник, и это во время войны с нацистами было - запомни. Старостин - преслупник! И все кто минусят (хохлонутые) - поддерживают преступника. По матчу: ты слепой? Я не писал про затяжку времени - этого у Крыльев не было. Были их постоянные нарушения, которые фиксировались судьёй, но не было карточек!

    09.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Осинькин молоток раскатал болотных!

    09.11.2025

  • Abellardo

    Счёт по игре. Комбинационная иш8ра у нас не шла, в атаку пешком. А у крыс получалось убегать в быстрые контратаки. Плюс у них хорошо шли угловые, у нас - никак. Спасибо Глушу за гол - но за него его поблагодарил из бразилов только Вендел. © Это чья фраза?

    09.11.2025

  • andreichf

    Глушенков спас очко.

    09.11.2025

  • МАО

    Нет. Там всё сожрал дельфин. Поппуляция карасёв иссякла.

    09.11.2025

  • Автогол

    Семак: «Я устал от того, что говорят вокруг обо мне. Очень хочу домой к жене и дочке»

    09.11.2025

  • Врн36

    Крылья не в самом лучшем психологическом состоянии, но два очка у Зенита отобрали. МОЛОДЦЫ

    09.11.2025

  • МАО

    Охренел здесь ты. Поляна - убитое говно, мяч не катится. Ямки, засыпаные травой. Но Крысы подстроились под это поле, а мы - нет.

    09.11.2025

  • КБ им Старостина

    Крылья живы. Всё по делу

    09.11.2025

  • Abellardo

    :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

    09.11.2025

  • Niko McCowrey

    С языка сняли. Где этот придурок, что ту статейку наваял?

    09.11.2025

  • alex111

    Откровенно удивлён результатом. Язвить по этому поводу не собираюсь, ибо всё равно Зенит один главных фаворитов на золото. Не скажу ,что Крылья впечатлили , так бывает одним везёт, другим даже высоклассным нет. В любом случае самарацев с успехом, а питерским ,... ну не ваш сегодня был день ...

    09.11.2025

  • вячеслав ильченко

    прям московские клубу лучше играют.

    09.11.2025

  • Вадим Непобедим

    Крылья живее всех живых.

    09.11.2025

  • NGE

    Г-н Алексеев и прочие прихлебатели: Семака будем увольнять?))

    09.11.2025

  • TokTram_

    Безусловно.На данный момент направление - с 3 на 4.

    09.11.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Молодцы, миллионеры от народного достояния !! Потешили лучшего тренера РПЛ..

    09.11.2025

  • Darkman79

    Ему просто очень хочется золотую медальку,остальным оно я вижу,не особо нужно)

    09.11.2025

  • инок

    Воистину с боевой ничьёй обе команды!

    09.11.2025

  • Чернобог

    Дайте капустофилу ещё пару негров с пальмы и десяток помощников, а то чемпионство под угрозой срыва..

    09.11.2025

  • TokTram_

    101 летие - принять! Далее - 102 летие. Так вот бывает.

    09.11.2025

  • Анкль Бэнксий_

    *овнов, азбуку докурил, балбес вонючий?))

    09.11.2025

  • Abellardo

    Семаку, наверное, пора. Футболисты Зенита просто охренели уже в конец, один Глушенков хотел сегодня выиграть. Поляна была, в принципе, неплохая - лучше чем вчера в Каспийске. Крылья удивили приятным футболом в первом тайме, Зенит должен радоваться что увёз очко из Самары, пусть Максу спасибо скажут.

    09.11.2025

  • Haiaxi

    Пора лезть в архивы искать новую дату образования клуба.

    09.11.2025

  • МАО

    На говёном поле играли как могли. А наши в атаку пешком. Финты на месте - основа нашей игры. А комбинационная игра - не... не знаем.

    09.11.2025

  • Алексей Х

    Неплохой, достойный результат!

    09.11.2025

  • Иван Л.

    Конечно, поле во всём виновато, а кто ж ещё? Пися - вообще герой.... двукратный уже

    09.11.2025

  • Д.О

    Я конечно понимаю, что все разбираются в футболе лучше тренеров, но понять не могу зачем выпускать Соболева? Нужно обострять, а не продолжать эту тягомотину.

    09.11.2025

  • ровнов

    Карась в Неве ловиться?

    09.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Крылья молодчики! Играли и с желанием не уступить фавориту, и грамотно позиционно. Зенит выглядел как обычно, без выстроенной командной игры. Хороший состав футболистов никак не сложится в хорошую команду.

    09.11.2025

  • МАО

    Это однозначно. По Олейникову вопросов нет. Три красные.

    09.11.2025

  • Haiaxi

    В принципе так и есть.

    09.11.2025

  • fan_89

    Крыльям Советов желаю вылететь в пердив. Сборище костоломов, которые только с помощью судей набирают очки, вышке не нужно. Сочи и Оренбург в футбол играть хотя бы пытаются.

    09.11.2025

  • TokTram_

    Чемпионский же график. Дома - на победу будут играть.

    09.11.2025

  • вячеслав ильченко

    ну да ваши засроные динамо или спартак лучше играет.

    09.11.2025

  • Бен Ричардс

    Конечно с Венделом и без него "бразгаз" совершенно разные команды. Дома слили сопернику слабее "Акрона", зато в гостях с Венделом воспряли и лишили победы 13-ю команду чемпионата. Жерсон за 25 млн. и кандидат в сборную мира Энрике за 33 млн. разницу не делают, в каждом матче в роли спасителя "бразгаза" у самого гениального тренера РПЛ неизменно проверенный товарищ, 36-летний уроженец Барнаула Ерохин Александр Юрьевич. Во вторую годовщину столетия их позор им уже не снится.

    09.11.2025

  • Чернобог

    на уровне их паха, или колен.

    09.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    От всей души поздравляю КС с важнейшей ничьей! Привет Самаре!

    09.11.2025

  • Alexey Kamanin

    Импотенты...

    09.11.2025

  • vyahek

    Жерсон с Венделом "отличная" связка, последнему мало насыпали.

    09.11.2025

  • TokTram_

    Ну, норм же.

    09.11.2025

  • МАО

    Про отхватили можно поподробнее ? Проиграли что ли ?

    09.11.2025

  • КБ им Старостина

    Посмотри как Зенит тянул время с Локо, невозможно было смотреть

    09.11.2025

  • ezoloto

    Итог справедлив. Не наиграл Зенит на победу. Опять вместо атаки сплошное соплежуйство поперек поля.

    09.11.2025

  • TokTram_

    Поэтому - Зенит ничего не потерял. Он не был лучше, чтобы что-то терять.

    09.11.2025

  • МАО

    А есть вопросы по направлению движения ?

    09.11.2025

  • Вовка Селедкин

    Браво Крылья, бомжи знатно отхватили в Самаре)) Федорищев лучший

    09.11.2025

  • Шофер пепелаца

    Придется ещё раз подкорректировать год основания бомжатника. Это кем же нужно быть, чтобы обосраться даже при неограниченных финансах и прочем ресурсе... :joy::joy::joy:

    09.11.2025

  • Haiaxi

    Вполне нормальное поле было. Весной хуже будут поля. Зачем было два дня ныть по поводу газона?

    09.11.2025

  • МАО

    Счёт по игре. Комбинационная игра у нас не шла, в атаку пешком. А у крыс получалось убегать в быстрые контратаки. Плюс у них хорошо шли угловые, у нас - никак. Спасибо Глушу за гол - но за него его поблагодарил из бразилов только Вендел. Ну и Карась... это карась с крыльями, летучая лысая рыбка

    09.11.2025

  • TokTram_

    КС упустили свой шанс в десятиминутку после гола, пока питерцы были в шоке. Зегит же профукал свои шансы в следующие 10-12 минут. Кстати, Семак чуть было не сделал гениальную замену, выпустив Дельфина. Если бы тому удалось вынести Евгеньева, Питер бы дожал Самару. Но - лишь лёгкий нокдаун. И Евгеньев делает потом два важнейших блока. А "Зенит" оставшись вдесятером с Дельфином, снова отдаёт инициативу КС, уже до конца матча. Логичная ничья, которой очень помог Семак )

    09.11.2025

  • Чернобог

    Мои поздравления не только самарской публике, но и всей великой Родине! Страна получила заряд положительных эмоций перед новой трудовой неделей!

    09.11.2025

  • Леший

    Крылья - с достойной игрой! Зенит сегодня - даже не академики с тросточками, а девушки из ансамбля Моисеева: весь матч танцевали и хороводы с мячом водили. Ни обводки, ни открываний в штрафной, ни дальних ударов... Крылышки еще в первом тайме могли забить, а у Зенита на дурака залетел... Не, с такой игрой чемпионами не становятся.

    09.11.2025

  • Slim Tallers

    Браво,Крылышки! Я в вас верил.

    09.11.2025

  • fan_89

    Сельдерей, ты тупорылое травоядное гувно! Зенит с Катульским и Горовым был сильнее этого сброда из фавелл.

    09.11.2025

  • Прожарка свиней

    Какт же задолбал этот физрук-веган...Вот пеально не понимаю, на кой его до сих пор держат в команде? Ни результата, ни игры - НИЧЕГО...

    09.11.2025

  • baruv

    Крылья остановили Зенит на взлете...

    09.11.2025

  • serZheo

    Кошмар ходячий.

    09.11.2025

  • GeoMaS

    Зенитчики вдохновляют соперников играть с ними на полную катушку

    09.11.2025

  • Циничный

    Эй, хохлонутые - рауйтесь!

    09.11.2025

  • Чернобог

    Пока молодёжка зенита выигрывает золотые медали, негры продолжают получать огромные деньги и не пускать молодые таланты в основной состав.

    09.11.2025

  • Реалист-правдоруб

    С таким набором футболистов, Семак умудряется быть на уровне Адиева и Тедеева.

    09.11.2025

  • 36

    Зенит в графике: "Победа дома-ничья на выезде" Хватит ли этого для золота?

    09.11.2025

  • TomCat

    Зенит опять вялый.

    09.11.2025

  • igor1972

    Крылья молодцы! Жаль, что не выиграли, для полного счастья...

    09.11.2025

  • Красноперка

    ФК Газпромполитпроект получил по роже! Так их, продолжать громить эту гадюшню

    09.11.2025

  • Питерский пёс

    101 летие отменить

    09.11.2025

  • Haiaxi

    :rofl::rofl::rofl:

    09.11.2025

  • zentmaison

    Терять очки с аутсайдерами - это фишка Зенита!

    09.11.2025

  • Деп Б.Охта

    Поздравляю Зенит с завоёванным очком! Семак молодец!!! Его команда отстояла ничью в борьбе с мощным соперником на его поле!!!

    09.11.2025

  • Чернобог

    Поздравляю сильную и гордую самарскую команду с победой над ЗПРФ. Молодцы!

    09.11.2025

  • Evgen k

    очередная убогая игра от Зенита, к сожалению.. Богданыч уходи!!

    09.11.2025

  • Циничный

    Это антифутбол Крыльев. И тактика мелкого фола Крыльев. Постоянные нарушения правил Крыльев - ежеминутные ! На такой картошке поля - только чуток получается обыграть - и тут же нарушение Крыльев!

    09.11.2025

  • vladmad_75

    Ну что, Галактионов, твой ход. Не просри.

    09.11.2025

  • Жорик Хоромзунов

    Молодцы Крылья!!! С боевой ничьей!

    09.11.2025

  • Max Stch

    Газон сломал всю игру

    09.11.2025

  • Врн36

    В Кубке с Динамо не упирались, чемпионат главнее. А сегодня какой отмаз, поле помешало?

    09.11.2025

  • Деметрио

    Поздравляю земляков с ничьей! Тормознули Зенит, браво!!!

    09.11.2025

  • Адекватный спартач

    Сейчас недоэксперд бобров начнет яростно накидывать на вентилятор...

    09.11.2025

  • Rastan

    Несомненный успех Крыльев, которые становятся похожими на самих себя!

    09.11.2025

  • Haiaxi

    Зенит потерял 2 очка. И газон здесь не при чём! Крылья играли на равных.

    09.11.2025

  • Реалист-правдоруб

    Неожиданно.

    09.11.2025

  • Ivan Ivanov

    В конце сезона после отмены очередного юбилея Миллер-Семаку:"Уволен на *уй!".:rofl::rofl::rofl:

    09.11.2025

  • zentmaison

    Очередная позорная игра Зенита! Один Глущенков пашет, остальным пофиг!

    09.11.2025

  • krinf15

    Ай да Крылышки! Приятно удивили! Надеюсь, что мой друг JustТИХОНОВ сегодня остался довольным! )))

    09.11.2025

  • TokTram_

    "Разозлённый "Зенит" идёт за первым местом" (с)

    09.11.2025

  • Залиханочка с подливой

    Бразильянки постыдное зрелище футбола!!! Синитушка позорище :rofl::rofl::rofl::rofl:

    09.11.2025

  • NF

    Адиеву надо было доказывать, что его не увольняют, а "Зенит" доказывал, что ему очков не жалко...

    09.11.2025

  • ToLkUnet

    Крылышки молодцы

    09.11.2025

  • Антон Саныч

    Фолы 28-10, желтые карточки 1-2. Убитое поле. Карасев и Федорищев. Галантерейщик и кардинал – это сила. PS Никому зла не желаю, но Олейникова Бог наказал. Надеюсь, надолго, ибо еще до конца часа игры не должен был доиграть.

    09.11.2025

  • футбол это спорт

    Крылья на правах хозяев играли в голубой форме, обычной у Зенита, только в черных шортах и гетрах. Сначала оборонялись, но со второй половины 1-го тайма оживились и создали не один острый момент в штрафной Зенита. Карасев весь иссвистелся надо-не надо. Но когда Рассказова, владеющего мячом, руками оземь вытолкнули из штрафной, свисток был проглочен. И все же во время очередной сутолоки у питерских ворот активность КС принесла гол. Тут уже Зенит завел все моторы, и Глушенков красиво закрутил со штрафного в дальний угол, Песьяков мяч не видел и не успел. Но к концу игры КС ожили, и все могло случиться. Крылья снова стали опасными. Зенит должен быть доволен исходом игры. В родной форме у него получается лучше.

    09.11.2025

  • Залиханочка над майонезом

    Бразенитушка позорище российского футбола :rofl::rofl::rofl: Жаль Крылья не дожали этот позор

    09.11.2025

  • GeoMaS

    Зенитчики и сами прокололись и Крылья перебить не удалось.

    09.11.2025

    «Крылья Советов» — «Зенит»: видео голов матча
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

