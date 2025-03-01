«Ахмат» — «Рубин»: смотреть трансляцию матча РПЛ онлайн
«Ахмат» и «Рубин» проведут матч в чемпионате России 1 марта
«Ахмат» и «Рубин» проведут матч в 19-м туре чемпионата России в субботу, 1 марта. Игра на «Ахмат Арене» в Грозном начинается в 19.00 по московскому времени.
Трансляция игры «Ахмат» — «Рубин» пройдет на канале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Эфир стартует в 18.50, за 10 минут до начала встречи.
Ключевые события и результат игры «Ахмат» — «Рубин» можно также отслеживать в нашем матч-центре.
В чемпионате России-2024/25 «Ахмат» набрал 13 очков в 18 турах и в зимней паузе расположился на 15-м месте в турнирной таблице. У «Рубина» — 26 очков и восьмая строчка.
Грозненцы до перерыва в сезоне обыграли «Оренбург» (1:0), а казанцы — махачкалинское «Динамо» (3:2).
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30 тур
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|Динамо – Кр. Советов
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|Спартак – Родина
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|Оренбург – Ростов
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|Локомотив – Ахмат
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|Рубин – Краснодар
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|Факел – Динамо Мх
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