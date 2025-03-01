Источник: в «Динамо» недовольны тренером вратарей клуба Изотовым

Руководство «Динамо» в период зимней паузы РПЛ хотело сменить тренера вратарей команды Дмитрия Изотова, сообщает Vprognoze.ru.

По информации источника, руководство клуба решило отложить вопрос до окончания сезона. В клубе не до конца довольны работой Изотова.

Изотов работает в «Динамо» с 2020 года. Он входил в тренерские штабы Александра Кульчия, Павла Алпатова, Кирилла Новикова, Славиша Йокановича, Сандро Шварца и сейчас работает вместе с чешским специалистом Марцелом Личкой.

После 18 тура РПЛ «Динамо» занимает 5-е место в турнирной таблице с 35 очками. 2 марта «динамовцы» на выезде встретятся с «Ростовом».