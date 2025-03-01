«Ахмат» — «Рубин»: ничья после первого тайма

«Ахмат» и «Рубин» завершили вничью первый тайм матча 19-го тура РПЛ — 1:1.

На десятой минуте казанцы вышли вперед благодаря голу Дардана Шабанхаджая. Грозненцы отыгрались с пенальти — на 42-й минуте одиннадцатиметровый реализовал Надер Гандри.