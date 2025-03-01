Новичок «Зенита» Зделар: «Я хорошо знаю ЦСКА. Мне было легче играть против них»

Полузащитник «Зенита» Саша Зделар заявил, что ему было легко играть против ЦСКА (0:0) в матче 19-го тура РПЛ.

— Я хорошо знаю ЦСКА. Могу сказать, что мне было легче играть против них. Если бы мы использовали свои моменты, вопросов бы не было. Как меня приняли в «Зените»? Все хорошо. Они рады, что я здесь, я рад, что я здесь. Все супер, — сказал Зделар.

— Ты сказали в интервью пресс-службе «Зенита», что когда звонит лучший клуб страны, то трудно отказаться. Насколько это правильно?

— Вы так не думаете? Я думаю, что «Зенит» — лучший клуб.

— Но ты выступал за другой большой клуб России, ЦСКА.

— Я думаю, что «Зенит» лучший клуб в России. Я так сказал и не буду ничего менять. Поэтому я поменял команду.

— Также думал, играя за ЦСКА?

— Да. Я уважаю ЦСКА, но на данный момент «Зенит» самый лучший клуб.

— Ожидал, что болельщики ЦСКА негативно воспримут эти слова?

— Я их уважаю, они меня уважали. Вы знаете, как они меня встречали. ЦСКА и «Партизан» — это братские клубы. Но это футбол. Надо двигаться дальше.

Зделар зимой перешел из ЦСКА в «Зенит», подписав контракт с сине-бело-голубыми до лета 2026 года. В матче 19-го тура он вышел на поле на 63-й минуте.