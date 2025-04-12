«Ахмат» — «Ростов»: судья показал красную карточку Осипенко, а затем отменил решение

Защитник «Ростова» Максим Осипенко получил красную карточку за игру рукой в матче с «Ахматом» в 24-м туре РПЛ.

На 27-й минуте игрок прервал потенциально голевую атаку грозненцев. После подсказки ВАР арбитр Ян Бобровский посмотрел видеоповтор и отменил свое решение.