«Урал» — «Сочи»: Барач удалился за 15 минут до конца матча
Защитник «Сочи» Матео Барач получил красную карточку в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала».
На 74-й минуте встречи 27-летний хорват получил вторую желтую карточку за фол на полузащитнике «Урала» Рамазане Гаджимурадове.
Барач выступает за «Сочи» с июля 2021 года, это его первое удаление в составе команды. Матч с «Уралом» стал для защитника 14-м в сезоне-2021/22.
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