Агент Эзруа назвал ганских игроков, к которым стоит присмотреться клубам РПЛ

Ганский футбольный агент Кейкей Эрзуа рассказал о том, какие футболисты из Ганы могли бы усилить клубы Российской Премьер-Лиги.

«РПЛ — сильная и конкурентноспособная лига, она интересна для африканских игроков, а талантов у нас всегда было много. Если брать ганскую Премьер-лигу то я бы посоветовал бы присмотреться к Сейду Сурадж из клуба «Хартс оф Оук», Ибрагиму Данладу из «Асанте Котоко», Николасу Менсу, Доминику Нсобилу, Клинтону Доуду, Эммануэлю Овусу. В Гане много интересных футболистов на любую позицию на поле. Чемпионат Ганы — это очень перспективное направления для изучения, поскольку в его лигах в каждом дивизионе есть что-то интересное. У Ганы есть способность постоянно производить футбольные таланты с очень ограниченным бюджетом, это вызывает восхищение. При правильных инвестициях здесь может получиться многое. Такой клуб, как «Спартак», может многое получить, если будет иметь в Гане клуб, с которым будет прямое сотрудничество, а может фарм-клуб или молодежное отделение», — приводит слова Эзруа Metaratings.ru.

В сезоне-2022/23 в Российской Премьер-Лиге не сыграл ни один легионер из Ганы. В разные годы в составах российских клубов играли Баба Адаму, Баффур Гьян, Хамину Драман, Квинси Овусу-Абейе, Ларри Кингстон, Мохаммед Рабиу, Джоэль Фамейе, Эммануэль Фримпонг и другие ганские футболисты.