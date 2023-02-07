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Агент Эзруа назвал ганских игроков, к которым стоит присмотреться клубам РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Ганский футбольный агент Кейкей Эрзуа рассказал о том, какие футболисты из Ганы могли бы усилить клубы Российской Премьер-Лиги.

«РПЛ — сильная и конкурентноспособная лига, она интересна для африканских игроков, а талантов у нас всегда было много. Если брать ганскую Премьер-лигу то я бы посоветовал бы присмотреться к Сейду Сурадж из клуба «Хартс оф Оук», Ибрагиму Данладу из «Асанте Котоко», Николасу Менсу, Доминику Нсобилу, Клинтону Доуду, Эммануэлю Овусу. В Гане много интересных футболистов на любую позицию на поле. Чемпионат Ганы — это очень перспективное направления для изучения, поскольку в его лигах в каждом дивизионе есть что-то интересное. У Ганы есть способность постоянно производить футбольные таланты с очень ограниченным бюджетом, это вызывает восхищение. При правильных инвестициях здесь может получиться многое. Такой клуб, как «Спартак», может многое получить, если будет иметь в Гане клуб, с которым будет прямое сотрудничество, а может фарм-клуб или молодежное отделение», — приводит слова Эзруа Metaratings.ru.

В сезоне-2022/23 в Российской Премьер-Лиге не сыграл ни один легионер из Ганы. В разные годы в составах российских клубов играли Баба Адаму, Баффур Гьян, Хамину Драман, Квинси Овусу-Абейе, Ларри Кингстон, Мохаммед Рабиу, Джоэль Фамейе, Эммануэль Фримпонг и другие ганские футболисты.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-ezrua-nazval-ganskikh-igrokov-k-kotorym-stoit-prismotretsya-klubam-rpl-225954/
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
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