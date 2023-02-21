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Сегодня, 17:02

Орещук объяснил, почему «Динамо» не приобрело ни одного футболиста в зимнее трансферное окно

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший спортивный директор столичного «Динамо» Роман Орещук объяснил, почему бело-голубые не приобрели ни одного футболиста в зимнее трансферное окно.

«Насколько я знаю, «Динамо» не собиралось никого в это трансферное окно приобретать. У них на каждой позиции по 2-3 игрока. Сейчас все зависит от тренера, у него хороший материал. Лучше для количества никого не покупать, если он не сможет усилить действующий состав. Какой в этом смысл? Если кого-то покупать, то сильнее, но сейчас европейский рынок закрыт, на азиатском не вижу футболистов сильнее. У «Динамо» все хорошо. Их состав сформирован под задачу: быть в тройке и выиграть Кубок», — приводит слова Орещука Legalbet.

В 17 турах РПЛ «Динамо» набрало 29 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.

Источник: https://legalbet.ru/news/oreshuk-obyasnil-pochemu-dinamo-ne-priobrelo-ni-odnogo/
Роман Орещук
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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