«Ахмат» — «Пари НН»: прямая трансляция матча РПЛ

«Ахмат» и «Пари НН» сыграют в чемпионате России 3 мая

«Ахмат» и «Пари НН» сыграют в 28-м туре РПЛ в воскресенье, 3 мая. Матч в Грозном на «Ахмат Арене» начинается в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Ахмат» — «Пари НН» изучайте в матч-центре на нашем сайте и в ленте новостей.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

03 мая, 19:30. Ахмат Арена (Грозный)

Прямую трансляцию игры «Ахмат» — «Пари НН» в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 19.25 мск, за 5 минут до игры.

После 27 туров чемпионата России «Ахмат» занимал девятое место с 32 очками, предыдущим соперником грозненцев был «Зенит» (0:2). У «Пари НН» — 22 очка и 15-я строчка, в предыдущем туре нижегородцы уступили «Спартаку» (1:2).

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