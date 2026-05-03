Семак заявил об ухудшении судейства

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос «СЭ» о судействе в сезоне-2025/26.

— Вы видите улучшение судейства? Генсек РФС Максим Митрофанов говорит об этом.

— Нет. Только ухудшение.

— Почему так?

— Разные мнения, наверное. Не знаю, — сказал Семак.



2 мая «Зенит» на выезде победил ЦСКА в 28-м туре чемпионата России-2025/26 — 3:1. Матч прошел в Москве на «ВЭБ Арене».



«Зенит» набрал 62 очка и поднялся на первое место в РПЛ. «Краснодар» (60 очков), идущий вторым, 3 мая сыграет на выезде с «Акроном».