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3 мая, 16:27

Газзаев о ЦСКА: «После инцидента с Мойзесом Челестини перестал быть для команды авторитетом»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о результатах команды весной.

«Как мне кажется, сейчас в ЦСКА нет единства. Команда в первой части чемпионата показывала хорошую игру. Потом произошли изменения. Во-первых, зимние сборы команда провела крайне неудачно. Дальше, зачем нужно было обменивать Дивеева на Лусиано Гонду? Когда этот трансфер произошел, то я говорил, что это грубейшая ошибка. Как можно было одного из лучших игроков обороны в нашей стране обменять на непонятно кого. «Зенит» приобрел очень качественного центрального защитника, а в ЦСКА провалился Лусиано, не усилив линию нападения», — сказал Газзаев «СЭ».

Знаменитый тренер также считает, что после инцидента с защитником Мойзесом главный тренер армейцев Челестини потерял авторитет в команде.

«Ситуацию усугубил скандал с Мойзесом и его последующее отстранение от тренировок. Хотя нужно было наоборот, объединить команду после серии неудачных игр. А это задача главного тренера. Мойзес один из ключевых игроков. Он вместе с Дивеевым были системообразующими футболистами обороны осенью. На мой взгляд, после инцидента с Мойзесом Челестини перестал являться для команды авторитетом. Поэтому мы и видим такие результаты», — добавил Газзаев.

Серия ЦСКА без побед в РПЛ достигла пяти матчей — 3 ничьих и 2 поражения. Команда с 45 очками занимает шестое место в таблице.

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Фабио Челестини
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ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
Мойзес Барбоза
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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