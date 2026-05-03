Газзаев о ЦСКА: «После инцидента с Мойзесом Челестини перестал быть для команды авторитетом»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о результатах команды весной.

«Как мне кажется, сейчас в ЦСКА нет единства. Команда в первой части чемпионата показывала хорошую игру. Потом произошли изменения. Во-первых, зимние сборы команда провела крайне неудачно. Дальше, зачем нужно было обменивать Дивеева на Лусиано Гонду? Когда этот трансфер произошел, то я говорил, что это грубейшая ошибка. Как можно было одного из лучших игроков обороны в нашей стране обменять на непонятно кого. «Зенит» приобрел очень качественного центрального защитника, а в ЦСКА провалился Лусиано, не усилив линию нападения», — сказал Газзаев «СЭ».

Знаменитый тренер также считает, что после инцидента с защитником Мойзесом главный тренер армейцев Челестини потерял авторитет в команде.

«Ситуацию усугубил скандал с Мойзесом и его последующее отстранение от тренировок. Хотя нужно было наоборот, объединить команду после серии неудачных игр. А это задача главного тренера. Мойзес один из ключевых игроков. Он вместе с Дивеевым были системообразующими футболистами обороны осенью. На мой взгляд, после инцидента с Мойзесом Челестини перестал являться для команды авторитетом. Поэтому мы и видим такие результаты», — добавил Газзаев.

Серия ЦСКА без побед в РПЛ достигла пяти матчей — 3 ничьих и 2 поражения. Команда с 45 очками занимает шестое место в таблице.

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