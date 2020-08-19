«Ахмат» одержал первую победу в сезоне, «Ротор» забил первый гол после возвращения в РПЛ

«Ахмат» обыграл «Ротор» в 3-м туре Тинькофф-РПЛ — 3:1. Для грозненцев победа стала первой под руководством Андрея Талалаева и первой в сезоне.

В составе «Ротора» единственный мяч провел Сергей Серченков. Этот гол стал для волгоградцев первым после возвращения в элитный дивизион спустя 16 лет.

В первом тайме игрок «Ахмата» Андерс Понсе не реализовал пенальти, попав в штангу. Он первым успел на добивание и поразил ворота «Ротора», однако мяч не был засчитан из-за нарушения правил: Понсе не имел права касаться мяча после удара, пока его не коснулся другой футболист.

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига

3-й тур

«Ахмат» (Грозный) — «Ротор» (Волгоград) — 3:1 (0:0)

Голы: Ильин, 47 (1:0). Роши, 53 (2:0). Серченков, 58 (2:1). Роши, 61 (3:1).

Нереализованный пенальти: Понсе, 29 (штанга)

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Пуцко, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Бериша (Х.Кадыров, 78), Харин (Иванов, 46), Исмаэл (Швец, 84), Понсе (Ильин, 46), Умаев (Роши, 35).

«Ротор»: Довбня, Пискунов, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Алейник, Песегов (Байрыев, 76), Султонов (Серченков, 57), Жигулев (Николаев, 76), Муллин, Макаров (Манучарян, 73).

Предупреждения: Муллин, 42. Гогуа, 45+1. Тимофеев, 45+3. Роши, 55. Пискунов, 63. Исмаэл, 70.

Удаление: Гогуа, 71.

Судьи: Лапочкин. Веретешкин, Кудрявцев (все — Санкт-Петербург).

ВАР: Кукуян (Сочи). Воронцов (Ярославль).

19 августа. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».