"Ахмат" обыграл "Рубин" в молодежном первенстве

"Ахмат" победил "Рубин" в матче 18-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (4:2). Дублем в составе грозненцев отметился защитник Керим Магамаев.

"Ахмат" набрал 23 очка и остался на 11-м месте. "Рубин" с 24 баллами располагается на 10-й строчке.

Молодежные команды

18-й тур

"Рубин - мол." (Казань) - "Ахмат - мол." (Грозный) - 2:4 (1:0)

Голы: Сапрунов, 18 (1:0). Сапрунов, 52 (2:0). Магамаев, 57 (2:1). Магамаев, 59 (2:2). Хизриев, 72 (2:3). Хубулов, 78 (2:4).

Судья: Бугров (Рыбинск).

01 марта. Казань. Стадион "Рубин. 2-е поле".

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