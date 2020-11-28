«Ахмат» — «Локомотив»: видеотрансляция матча
28 ноября в Грозном «Ахмат» проведет с «Локомотивом» матч 16-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча начнется в 19.00 (мск).
Команда Андрея Талалаева с 24 очками занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» — 8-я строчка и 24 балла.
Следить за матчем «Ахмат» — «Локомотив» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на «Матч Премьер».
Видеотрансляция матча «Ахмат» — «Локомотив»
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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