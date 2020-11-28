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«Ахмат» — «Локомотив»: видеотрансляция матча

18:30
Андрей Семенов и Франсуа Камано. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андрей Семенов и Франсуа Камано. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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28 ноября в Грозном «Ахмат» проведет с «Локомотивом» матч 16-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча начнется в 19.00 (мск).

Команда Андрея Талалаева с 24 очками занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» — 8-я строчка и 24 балла.

Следить за матчем «Ахмат» — «Локомотив» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на «Матч Премьер».

Видеотрансляция матча «Ахмат» — «Локомотив»

Ахмат — Локомотив

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