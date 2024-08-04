«Ахмат» — «Локомотив»: Воробьев с пенальти открыл счет

«Локомотив» открыл счет в матче против «Ахмата» в третьем туре РПЛ — 1:0.

На 7-й минуте с пенальти отличился форвард железнодорожников Дмитрий Воробьев. Одиннадцатиметровый был назначен после просмотра видеоповтора за фол защитника грозненцев Мирослава Богосаваца на Илье Самошникове.