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«Ахмат» — «Локомотив»: Воробьев с пенальти открыл счет

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Локомотив» открыл счет в матче против «Ахмата» в третьем туре РПЛ — 1:0.

На 7-й минуте с пенальти отличился форвард железнодорожников Дмитрий Воробьев. Одиннадцатиметровый был назначен после просмотра видеоповтора за фол защитника грозненцев Мирослава Богосаваца на Илье Самошникове.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
04 авг, 20:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Локомотив

Дмитрий Воробьев (футбол)
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
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