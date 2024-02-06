«Ахмат» разгромил казахстанский «Кызыл-Жар», Садулаев оформил хет-трик

«Ахмат» разгромил казахстанский «Кызыл-Жар» в товарищеском матче — 4:0.

У грозненцев хет-трик оформил Лечи Садулаев, еще один гол забил Владимир Ильин.

13 февраля «Ахмат» сыграет с «Крыльями Советов», а на следующий день — с «Енисеем». Обе игры начнутся в 16.00 мск.

Товарищеские матчи. Клубы

«Ахмат» (Россия) — «Кызыл-Жар» (Казахстан) — 4:0 (1:0)

Голы: Ильин, 45+1 (1:0). Садулаев, 52 — с пенальти (2:0). Садулаев, 70 (3:0). Садулаев, 81 (4:0).

Нереализованный пенальти: Садулаев, 81 (вратарь)

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Богосавац, Тодорович, Камилов, Швец, Олейников, Бериша, Челикович, Садулаев, Ильин.

6 февраля.