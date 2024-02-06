«Рубин» уступил болгарскому клубу «Арда» в товарищеском матче

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«Рубин» проиграл болгарскому клубу «Арда» в товарищеском матче — 1:2.

У победителей дубль оформил Тонислав Йорданов. У казанцев автогол на счету Лачезара Котева.

«Рубин» 9 февраля сыграет с австрийским «Санкт-Пельтеном».

Товарищеские матчи. Клубы

«Арда» (Болгария) — «Рубин» (Россия) — 2:1 (2:1)

Голы: Йорданов, 29 (1:0). Йорданов, 38 (2:0). Котев, 41 — в свои ворота (2:1).

«Рубин»: Дюпин (Шамов, 46), Мартынович, Вуячич, Грицаенко, Безруков, Рожков (Иванов, 72), Вада (Шабанхаджай, 86), Чумич (Тахери, 61), Иву (Зотов, 46), Ранджелович (Пальцев, 72), Даку.

6 февраля.