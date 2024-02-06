«Зенит» сыграл вничью с армянским клубом «Ноа»

«Зенит» сыграл вничью с армянским клубом «Ноа» — 0:0.

8 февраля питерцы сыграют с «Шанхай Шэньхуа» в матче Кубка равноправия. 13-го числа команда Сергея Семака встретится с «Сантосом». Обе игры начнутся в 17.00 мск.

Товарищеский матч

«Зенит» (Россия) — «Ноа» (Армения) — 0:0

«Зенит»: Васютин, Караваев, Алип, Родригао, Бардачев (Сутормин, 62), Ерохин, Ахметов (Вендел, 46), Мостовой, Ду Кейрос (Васильев, 62), Сергеев, Мантуан (Изидор, 62).

Предупреждения: Бардачев, 45+1. Караваев, 73.

6 февраля. Доха. Стадион «Эспайр».