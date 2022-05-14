«Ахмат» — «Крылья Советов»: видеообзор матча 29-го тура РПЛ

«Ахмат» на своем поле обыграл «Крылья Советов» в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ — 1:0.

Единственный гол забил форвард грозненцев Мохамед Конате.

«Ахмат» закончил игру в меньшинстве: на 56-й минуте вторую желтую карточку получил защитник Андрей Семенов, который нарушил правила в своей штрафной. Вратарь хозяев Гиорги Шелия отбил пенальти, который исполнил защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков.

На счету «Ахмата» 41 очко в 29 матчах, команда идет на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. У «Крыльев Советов» также 41 очко в 29 играх, но самарцы уступают грозненцам по результатам личных встреч и идут на восьмой строчке.