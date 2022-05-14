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«Ахмат» — «Крылья Советов»: видеообзор матча 29-го тура РПЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
14 мая. Грозный. «Ахмат» — «Крылья Советов».
Фото ФК «Ахмат»

«Ахмат» на своем поле обыграл «Крылья Советов» в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ — 1:0.

Единственный гол забил форвард грозненцев Мохамед Конате.

«Ахмат» закончил игру в меньшинстве: на 56-й минуте вторую желтую карточку получил защитник Андрей Семенов, который нарушил правила в своей штрафной. Вратарь хозяев Гиорги Шелия отбил пенальти, который исполнил защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков.

На счету «Ахмата» 41 очко в 29 матчах, команда идет на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. У «Крыльев Советов» также 41 очко в 29 играх, но самарцы уступают грозненцам по результатам личных встреч и идут на восьмой строчке.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 29-й тур
14 мая, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
1:0
Крылья Советов

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 3
Динамо 3
Матч завершен

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
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Челси 5
Ливерпуль 6
Матч завершен (ПЕН)

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

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2.13
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 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
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 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
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 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
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 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
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16
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