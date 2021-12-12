Артем Дзюба: «Травма в матче с лондонцами выбила и я уехал восстанавливаться»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, не принявший участие вматче 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (1:1), подвел итоги первой части чемпионата и объяснил свое отсутствие травмой.
«Трудный год, травмы, но надеюсь скоро вернусь с новыми силами. Жаль, что не смог помочь ребятам сегодня, но травма в матче с лондонцами выбила и уехал восстанавливаться. Всех люблю, парни молодцы сегодня, и мы уходим на перерыв лидерами. Горжусь командой!» — написал Дзюба в Instagram.
Перед игрой с «Динамо» стало известно, что Дзюба находится на отдыхе на Мальдивах.
В нынешнем сезоне 35-летний Дзюба забил 10 мячей и отдал девять результативных передач в 24 матчах.
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