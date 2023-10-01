Гол Фернандеса принес «Динамо» ничью в матче с «Ахматом»

«Динамо» на выезде сыграло вничью с «Ахматом» в матче 10-го тура РПЛ — 1:1.

Счет на 21-й минуте открыл полузащитник грозненцев Светослав Ковачев. Бело-голубые отыгрались благодаря голу Роберто Фернандеса на 51-й минуте.

«Динамо» с 16 очками идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 12 баллами идет десятым.

В следующем туре «Динамо» на своем поле примет «Факел». Матч пройдет 8 октября. «Ахмат» в этот же день дома сыграет с «Рубином».