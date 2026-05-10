«Ахмат» — «Динамо» Махачкала: хозяева сравняли счет

«Ахмат» сравнял счет в домашнем матче с махачкалинским «Динамо» в 29-м туре РПЛ — 1:1.

На 83-й минуте отличился Галымжан Кенжебек.