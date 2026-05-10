Кузьмичев о возможном переходе Батракова в «ПСЖ» летом: «Пока не могу ничего сказать»

Представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев ответил на вопрос об интересе к футболисту со стороны «ПСЖ».

— Иван Карпов писал, что спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш приедет после сезона обсуждать трансфер Батракова.

— Пока не могу ничего сказать, — заявил Кузьмичев.

— Сегодня есть какие-то скауты?

— А их и не было.

Батраков — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2025/26 хавбек забил 17 голов и сделал 12 результативных передач в 35 матчах за команду во всех турнирах.

В начале апреля в СМИ появилась информация об интересе к 20-летнему россиянину со стороны «ПСЖ». Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.