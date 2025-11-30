«Ростов» — «Локомотив»: гости выигрывают после первого тайма

«Локомотив» после первого тайма на выезде обыгрывает «Ростов» в матче 17-го тура РПЛ — 2:1.

Счет на 3-й минуте открыл полузащитник гостей Дмитрий Баринов. На 20-й минуте ростовчане отыгрались благодаря голу Ильи Вахании.

На 41-й минуте Вахания сыграл рукой в своей штрафной площади, что привело к назначению пенальти в ворота хозяев. Одиннадцатиметровый реализовал Николай Комличенко.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.