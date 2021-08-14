«Динамо» пропустило два гола за три минуты и проиграло «Ахмату»
«Ахмат» победил «Динамо» на своем поле в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ. Грозненцы взяли верх со счетом 2:1.
Хозяева забили два гола за три минуты в середине первого тайма. Отличились Даниил Уткин и Владислав Карапузов. Правда, потом второй гол был переписан на Антона Шунина, как автогол.
В начале второго тайма Себастьян Шиманьски отыграл один мяч, но на большее москвичей не хватило.
«Динамо» потеряло первые очки в сезоне. У команды осталось 9 очков (третье место).
«Ахмат» одержал вторую победу и набрал 6 очков, что позволило команде подняться на девятую строчку.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2021-2022/
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