«Динамо» пропустило два гола за три минуты и проиграло «Ахмату»

«Ахмат» победил «Динамо» на своем поле в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ. Грозненцы взяли верх со счетом 2:1.

Хозяева забили два гола за три минуты в середине первого тайма. Отличились Даниил Уткин и Владислав Карапузов. Правда, потом второй гол был переписан на Антона Шунина, как автогол.

В начале второго тайма Себастьян Шиманьски отыграл один мяч, но на большее москвичей не хватило.

«Динамо» потеряло первые очки в сезоне. У команды осталось 9 очков (третье место).

«Ахмат» одержал вторую победу и набрал 6 очков, что позволило команде подняться на девятую строчку.