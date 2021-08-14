ЦСКА в гостях победил «Ростов»

ЦСКА в гостевом матче 4-го тура Тинькофф РПЛ победил «Ростов» со счетом 3:1. Два мяча армейцы забили в первом тайме: на 8-й минуте отличился Яка Бийол, на 36-й минуте гол забил Федор Чалов.

Хозяева поля отыграли один мяч во второй половине, на 54-й минуте — гол на счету Данила Глебова.

Третий гол ЦСКА на 89-й минуте забил Константин Марадишвили.

По ходу встречи из-за травм были заменены полузащитники «Ростова» Матиас Норманн и Кенто Хасимото, а также защитник ЦСКА Марио Фернандес.

ЦСКА поднялся на седьмое место, опередив по дополнительным показателям «Спартак». В следующем матче армейцы на своем поле примут «Ахмат».

«Ростов» — 14-й. В следующем матче команда Юрия Семина в гостях сыграет с «Нижним Новгородом».

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига

4-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — ЦСКА — 1:3 (0:2)

Голы: Бийол, 8 (0:1). Чалов, 35 (0:2). Глебов, 53 (1:2). Марадишвили, 89 (1:3).

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Хаджикадунич, Мамаев, Байрамян (Фольмер, 66), Норманн (Сухомлинов, 42), Глебов, Хасимото (Гигович, 78), Полоз (Баштуш, 46), Комличенко (Альмквист, 46).

ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес (Набабкин, 61), Дивеев, Ахметов, Влашич (Дзагоев, 67), Кучаев (Марадишвили, 61), Обляков, Бийол, М.Мухин, Чалов (Яковлев, 87), Эджуке (Бохинен, 61).

Предупреждения: Бохинен, 78. Терентьев, 90+3.

Судьи: Левников. Веретешкин (оба — Санкт-Петербург), Болховитин (Ленинградская область).

ВАР: Жабченко (Краснодар). Воронцов (Ярославль).

14 августа. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена».