ЦСКА в гостях победил «Ростов»
ЦСКА в гостевом матче 4-го тура Тинькофф РПЛ победил «Ростов» со счетом 3:1. Два мяча армейцы забили в первом тайме: на 8-й минуте отличился Яка Бийол, на 36-й минуте гол забил Федор Чалов.
Хозяева поля отыграли один мяч во второй половине, на 54-й минуте — гол на счету Данила Глебова.
Третий гол ЦСКА на 89-й минуте забил Константин Марадишвили.
По ходу встречи из-за травм были заменены полузащитники «Ростова» Матиас Норманн и Кенто Хасимото, а также защитник ЦСКА Марио Фернандес.
ЦСКА поднялся на седьмое место, опередив по дополнительным показателям «Спартак». В следующем матче армейцы на своем поле примут «Ахмат».
«Ростов» — 14-й. В следующем матче команда Юрия Семина в гостях сыграет с «Нижним Новгородом».
Тинькофф Чемпионат России
Премьер-лига
4-й тур
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — ЦСКА — 1:3 (0:2)
Голы: Бийол, 8 (0:1). Чалов, 35 (0:2). Глебов, 53 (1:2). Марадишвили, 89 (1:3).
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Хаджикадунич, Мамаев, Байрамян (Фольмер, 66), Норманн (Сухомлинов, 42), Глебов, Хасимото (Гигович, 78), Полоз (Баштуш, 46), Комличенко (Альмквист, 46).
ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес (Набабкин, 61), Дивеев, Ахметов, Влашич (Дзагоев, 67), Кучаев (Марадишвили, 61), Обляков, Бийол, М.Мухин, Чалов (Яковлев, 87), Эджуке (Бохинен, 61).
Предупреждения: Бохинен, 78. Терентьев, 90+3.
Судьи: Левников. Веретешкин (оба — Санкт-Петербург), Болховитин (Ленинградская область).
ВАР: Жабченко (Краснодар). Воронцов (Ярославль).
14 августа. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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