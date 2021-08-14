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ЦСКА в гостях победил «Ростов»

21:55
ЦСКА в гостевом матче 4-го тура Тинькофф РПЛ победил «Ростов» со счетом 3:1. Фото ПФК ЦСКА
ЦСКА в гостевом матче 4-го тура Тинькофф РПЛ победил «Ростов» со счетом 3:1. Фото ПФК ЦСКА
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ЦСКА в гостевом матче 4-го тура Тинькофф РПЛ победил «Ростов» со счетом 3:1. Два мяча армейцы забили в первом тайме: на 8-й минуте отличился Яка Бийол, на 36-й минуте гол забил Федор Чалов.

Хозяева поля отыграли один мяч во второй половине, на 54-й минуте — гол на счету Данила Глебова.

Третий гол ЦСКА на 89-й минуте забил Константин Марадишвили.

По ходу встречи из-за травм были заменены полузащитники «Ростова» Матиас Норманн и Кенто Хасимото, а также защитник ЦСКА Марио Фернандес.

ЦСКА поднялся на седьмое место, опередив по дополнительным показателям «Спартак». В следующем матче армейцы на своем поле примут «Ахмат».

«Ростов» — 14-й. В следующем матче команда Юрия Семина в гостях сыграет с «Нижним Новгородом».

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига

4-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — ЦСКА — 1:3 (0:2)

Голы: Бийол, 8 (0:1). Чалов, 35 (0:2). Глебов, 53 (1:2). Марадишвили, 89 (1:3).

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Хаджикадунич, Мамаев, Байрамян (Фольмер, 66), Норманн (Сухомлинов, 42), Глебов, Хасимото (Гигович, 78), Полоз (Баштуш, 46), Комличенко (Альмквист, 46).

ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес (Набабкин, 61), Дивеев, Ахметов, Влашич (Дзагоев, 67), Кучаев (Марадишвили, 61), Обляков, Бийол, М.Мухин, Чалов (Яковлев, 87), Эджуке (Бохинен, 61).

Предупреждения: Бохинен, 78. Терентьев, 90+3.

Судьи: Левников. Веретешкин (оба — Санкт-Петербург), Болховитин (Ленинградская область).

ВАР: Жабченко (Краснодар). Воронцов (Ярославль).

14 августа. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена».

Ростов — ЦСКА

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Зенит

П2

32%

1.77

1X

23%

2.05

Обе забьют - да

17%

1.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Манчестер Сити

П2

33%

1.63

ТБ 2

25%

1.43

Обе забьют - нет

15%

1.90
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Спартак 1
Урал 0
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П1

35%

1.42

ИТБ1 (1.5)

27%

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Роман Шишов все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 4-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Ростов» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр